Pixel 8 и другие устройства: Google представила ряд гаджетов и выпустила Android 14 (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Google провела презентацию, в рамках которой представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, смарт-часы Pixel Watch 2, наушники Pixel Buds Pro в новых цветах, а также объявила о релизе операционной системы Android 14.

Pixel 8 и 8 Pro

Как пишет GSMArena, основным изменением в новой линейке Pixel стал чип Tensor G3, изготовленный по 4-нанометровому процессу Samsung.

Pixel 8 получил 8 ГБ оперативной памяти, в то время как Pro-версия имеет 12 ГБ. Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и имеют функцию разблокировки с помощью лица и отпечатка пальца.

Обычный Pixel 8 немного легче и меньше своего предшественника благодаря переходу на 6,2-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (у Pixel 7 диагональ составляла 6,3 дюйма). Максимальная яркость дисплея составляет 2000 нит, а частота обновления – 120 Гц.

У Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовый OLED-дисплей QHD+ LTPO на 120 Гц с максимальной яркостью 2400 нит.

Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google

Что касается камер, то Pixel 8 оснастили 50-мегапиксельным основным датчиком с 8-кратным цифровым зумом, 12-мегапиксельным многоугольным объективом с автофокусом и функциями макросъемки, а также селфи-камерой на 10,5 МП.

"Старший" вариант из линейки имеет широкоугольный датчик на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 48-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. На фронтальной стороне телефона размещена камера для селфи на 10,5 МП с широким полем обзора.

Рядом с камерами в Pixel 8 Pro есть новый датчик температуры кожи.

Емкость аккумулятора в Pixel 8 составляет 4575 мА·ч, батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт и беспроводную на 18 Вт. Pixel 8 Pro получил аккумулятор на 5050 мА·ч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 23 Вт.

Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google

Pixel 8 представлен в цветах Hazel (серый), Obsidian (черный) и Rose (бежевый), тогда как Pro выпустили в оттенках Bay (синий), Obsidian (черный) и Porcelain (бежевый, но другой вариант по сравнению с обычным Pixel 8).

Pixel Watch 2

Новые часы Pixel Watch оснастили процессором Snapdragon W5+ Gen 1 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти.

Аккумулятор устройства имеет 306 мА·ч емкости (незначительное увеличение по сравнению с 294 мА·ч в первых Pixel Watch). Google обещает 24-часовой срок службы батареи, даже если включен режим Always On Display. 30 минут зарядки будет достаточно для 12 часов использования.

Внешний вид Pixel Watch 2 идентичен прошлогодней модели. Также неизменным остался размер – 41 мм. Однако есть некоторые нововведения, такие как использование более прочного стекла и 100% переработанного алюминия.

Круглый 1,2-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 384 x 384 пикселей, что меньше по сравнению с 450 x 450 пикселей в оригинальных часах, но должно лучше сохранять энергию.

Как и предшественники, Pixel Watch 2 оснащены оптическими датчиками пульса и уровня кислорода в крови. Однако во время интенсивных упражнений новый многолучевой датчик на 40% точнее старого однолучевого.

Часы будут отслеживать уровень стресса и могут предоставить подробный отчет о качестве сна, который теперь будет включать измерение температуры кожи.

Pixel Watch 2. Фото: Google Pixel Watch 2. Фото: Google Pixel Watch 2. Фото: Google

Кроме того, существует новая функция экстренного обмена данными, благодаря которой пользователь может отправить местонахождение группе доверенных контактов. Также можно установить таймер относительно того, сколько времени необходимо человеку на безопасное возвращение домой. Если время истечет, местоположение владельца часов будет отправлено автоматически.

Гаджет имеет рейтинг 5ATM/IP68, поэтому он пыленепроницаем и подходит для плавания в бассейнах.

Google Pixel Watch 2 в США обойдется в 350 долларов за модель с Bluetooth и в 400 долларов – за вариант с LTE. За дополнительные 50-60 долларов можно приобрести другой ремешок.

Также Google выпустила новое зарядное устройство для часов за 30 долларов.

Pixel Buds Pro

Воспользовавшись презентацией смартфонов и часов, Google представила два новых цвета Pixel Buds Pro – Porcelain и Blue, соответствующие новому Pixel 8 Pro.

Цена на вкладышы осталась неизменной – 199,99 долларов. Сохранились и характеристики.

Pixel Buds Pro. Фото: Google Pixel Buds Pro. Фото: Google Pixel Buds Pro. Фото: Google Pixel Buds Pro. Фото: Google

Наушники имеют 11-миллиметровый драйвер, 6-ядерный аудиопроцессор и используют специальные алгоритмы для устранения шума. Кроме того, есть функция под названием Silent Seal для адаптации к форме ушей, чтобы максимизировать шумопоглощение.

В режиме активного шумоподавления Pixel Buds Pro имеют до 7 часов автономной работы, без него – до 11. Футляр обеспечивает до 20 часов прослушивания при включенном активном шумопоглощении, при выключенном – до 31 часа, а также поддерживает беспроводную зарядку.

Android 14

Вместе с новыми гаджетами было анонсировано о релизе Android 14. Первыми смартфонами с этой ОС стали именно Google Pixel 8 и 8 Pro.

TechCrunch отмечает, что на других устройствах система начнет разворачиваться позже в этом году.

Android 14 предлагает новые параметры настроек, специальные возможности и т.д.

Основные новшества включают переключение между обоями для быстрого внесения изменений в то, что вы хотите видеть сперва, и более простую установку специальных ярлыков на экране блокировки. Есть и новые шаблоны шрифтов, виджетов, цветов и т.п.

Также Google использует искусственный интеллект для внесения изменений в экран блокировки в зависимости от текущей ситуации у пользователя. К примеру, если в регионе, где находится владелец устройства, плохая погода, виджет погоды на экране блокировки станет более заметным.