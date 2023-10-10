Заокруглений дизайн і 6,1-дюймовий екран: оприлюднено рендери Google Pixel 8a (ФОТО)

Компанія Google розширить лінійку своїх ґаджетів смартфоном Pixel 8a, який порівняно з 7а отримає більш заокруглені рамки й трохи менші габарити.

Рендери майбутнього пристрою опублікувало видання Smartprix спільно з інсайдером OnLeaks.

Зазначається, що розміри Pixel 8a становитимуть 152,1 x 72,6 x 8,9 мм, тоді як 7a має 152,4 x 72,9 х 9,0 мм.

Смартфон оснастять дисплеєм у близько 6,1 дюйма, подвійною основною камерою, а також чипом Tensor G3.

Порт USB Type-C і стереодинаміки розташують на нижній стороні смартфона, тоді як зверху буде ультраширокосмугова антена й розмовний динамік. Кнопку живлення та гойдалку гучності видно з правої сторони, а лоток для SIM-карти – зліва.

Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks x Smartprix Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks x Smartprix Google Pixel 8a. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Лінійка Pixel 8: характеристики

Google представила свої нові смартфони Pixel 8 і Pixel 8 Pro 4 жовтня, пообіцявши, що випускатиме оновлення для них протягом семи років.

Основною зміною у новій лінійці став чип Tensor G3, виготовлений за 4-нанометровим процесом Samsung.

Pixel 8 отримав 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як Pro-версія має 12 ГБ.

Звичайний Pixel 8 трохи легший і менший за свого попередника завдяки переходу на 6,2-дюймовий дисплей із роздільною здатністю FHD+ (в Pixel 7 діагональ становила 6,3 дюйма). Максимальна яскравість екрана становить 2000 ніт, а частота оновлення – 120 Гц.

Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google

У Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовий OLED-дисплей QHD+ LTPO на 120 Гц з максимальною яскравістю 2400 ніт.

Що стосується камер, то Pixel 8 оснастили 50-мегапіксельним основним датчиком із 8-кратним цифровим зумом, 12-мегапіксельним надширококутним обʼєктивом із автофокусом і макрозйомкою, а також селфі-камерою на 10,5 МП.

"Старший" варіант із серії має ширококутний датчик на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, 48-мегапіксельну надширококутну камеру й 48-мегапіксельний телеобʼєктив із 5-кратним оптичним і 30-кратним цифровим зумом. На фронтальній стороні смартфона розміщена камера для селфі на 10,5 МП із широким полем огляду.

Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google

Поруч із камерами в Pixel 8 Pro є новий датчик температури шкіри.

Ємність акумулятора в Pixel 8 становить 4575 мА·год, батарея підтримує дротову зарядку потужністю 27 Вт і бездротову на 18 Вт. Pixel 8 Pro отримав акумулятор на 5050 мА·год, підтримку дротової зарядки на 30 Вт і бездротової на 23 Вт.

Ціни на Pixel 8 у США стартують від 699 доларів, на Pixel 8 Pro – від 999 доларів.