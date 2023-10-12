АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Гаджеты
Дата публикации

Скоро увидим. Названа потенциальная дата презентации Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro, смартфон
Xiaomi 14 Pro. Рендер: Ice Universe / X (Twitter)

Презентация смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro состоится 27 октября. Об этом сообщает IT Home со ссылкой на нескольких блогеров и сотрудников офлайн-магазинов Xiaomi.

Отмечается, что необходимые органы в Китае уже сертифицировали обе модели гаджетов.

Xiaomi 14: характеристики

Как пишет Gizmochina, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro могут стать первыми смартфонами на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Оба аппарата оснастят камерами Leica с тремя разными фокусными расстояниями.

Кроме того, это будут первые гаджеты Xiaomi с оболочкой MIUI 15 на базе Android 14.

Согласно слухам, Xiaomi 14 Pro будет иметь титановую раму и поддержку спутниковой связи.

Летом инсайдер Digital Chat Station сообщал, что стандартный Xiaomi 14 получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч и будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. В свою очередь Pro-версия будет иметь батарею емкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Автор:
Артем Ющенко