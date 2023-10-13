Титановый шарнир и цена от 960 долларов. Honor представила новый складной смартфон (ФОТО)

Компания Honor представила складной смартфон Magic Vs2 – упрощенную и более дешевую версию своего флагмана Magic V2, выпущенного ранее в этом году. Об этом пишет MyDrivers.

Устройство получило внешний экран с диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2376 × 1060 пикселей, а также внутренний дисплей на 7,92 дюйма с разрешением 2344 × 2156 пикселей. Частота обновления в обоих случаях составляет 120 Гц.

Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Операционной системой указана MagicOS 7.2 на базе Android 13.

Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor

Гаджет оснастили батареей на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. По данным производителя, в сложенном состоянии Honor Magic Vs2 работает на 2,2 часа дольше iPhone 15 Pro, а в разложенном – на 30 минут дольше.

Тыловая камера представлена 50-мегапиксельным основным широкоугольным объективом, 12-мегапиксельным сверхшироугольным датчиком и телеобъективом на 20 МП. Для селфи есть модуль на 16 МП.

Устройство весит 229 граммов, что на 2 грамма меньше Honor Magic V2. Толщина в разложенном состоянии составляет 5,1 мм, в сложенном – 10,7 мм. Шарнир смартфона изготовлен из титанового сплава, корпус – из магниевого сплава.

Honor Magic Vs2 доступен в цветах Midnight Black (черный), Violet Coral (розовый) и Glacier Blue (голубой).

В Китае он обойдется в 6999 юаней (около 960 долларов) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти и в 7699 юаней (около 1050 долларов) за вариант 16 ГБ + 512 ГБ.