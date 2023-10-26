Не лише смартфони: які ще розробки представила Xiaomi (ФОТО)

26 жовтня Xiaomi провела велику презентацію в Китаї, на якій продемонстровала кілька нових продуктів. Зокрема, було представлено нову операційну систему HyperOS, яку першими отримали смартфони Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Також під час заходу презентували смарт-годинник Xiaomi Watch S3 та смарт-телевізор Xiaomi TV S Pro.

HyperOS

Xiaomi анонсувала нову операційну систему під назвою HyperOS, яка прийшла на зміну MIUI і має найменший розмір в галузі – лише 8,75 ГБ, а також покращену безпеку, продуктивність і багатозадачність.

В новій ОС є багато налаштувань для екрана блокування з новими типами шаблонів, годинників, параметрів шрифтів і віджетів, а також із більш детальними параметрами шпалер.

HyperOS містить вбудовану модель штучного інтелекту, яка підтримує такі функції, як Xiaoai Input Assistant для створення тексту, WPS Document Scanning для розпізнавання тексту в документах, AI Wonderful Painting для перетворення дудлів у малюнки та AI Image Search для інтуїтивного пошуку зображень. Крім того, існує більш тісна інтеграція пристрою з хмарою.

Нова операційна система також забезпечує безперебійне зʼєднання між пристроями, дозволяючи програмам використовувати апаратне забезпечення кількох ґаджетів. Наприклад, Camera Collaboration дозволяє використовувати тилову камеру телефону під час відеоконференції на ПК для кращої якості відео.

Xiaomi оголосила, що офіційний випуск HyperOS почнеться в грудні 2023 року для китайських моделей і в першому кварталі 2024 року – для міжнародних моделей. Серія Xiaomi 14, Redmi K60 Extreme Edition і Xiaomi Pad 6 Max стануть першими пристроями з новою ОС.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 був представлений під час того ж заходу, і він приніс кілька цікавих функцій. По-перше, на годиннику є унікальний змінний безель. Це також перший годинник, який працює на базі HyperOS від Xiaomi.

Технічні характеристики Xiaomi Watch 3

Xiaomi Watch S3 має круглий циферблат і доступний у чорному та сріблястому кольорах. Головною особливістю цього годинника є його "універсальний безель", який дозволяє змінити його відповідно до вашого стилю. Коли ви заміните безель, циферблат годинника автоматично зміниться.

Watch S3 оснащено 1,43-дюймовим круглим AMOLED-дисплеєм із тонкими рамками. 8-бітний екран пропонує частоту оновлення 60 Гц і максимальний рівень яскравості 600 ніт. Годинник підтримує безліч функцій моніторингу здоров’я, що дозволяє відстежувати сон, пульс, стрес тощо. Він забезпечує дводіапазонне супутникове позиціонування та час автономної роботи до 15 днів.

Також Watch S3 підтримує дзвінки та роботу в мережі через eSIM. Це означає, що ви зможете телефонувати та підключатися до Інтернету безпосередньо через годинник, без потреби носити з собою телефон.

Ціни Watch 3

Xiaomi Watch S3 випускають у стандартній версії вартістю 799 юанів (близько 109 доларів США) і у версії eSIM вартістю 999 юанів (137 доларів США).

TV S Pro Mini LED

На сьогоднішній презентації Xiaomi представила й новий варіант TV S Pro. Він має ті самі характеристики, що й дві попередні моделі, за винятком іншого розміру дисплея.

TV S Pro 85 тепер має 85-дюймовий екран. Пристрій отримав міні-світлодіодну панель дисплея з роздільною здатністю 4K, піковою яскравістю 2400 ніт і частотою оновлення 144 Гц. Телевізор пропонує 1440 високоякісних панелей підсвічування та датчик освітленості, який здатний автоматично регулювати яскравість.

TV S Pro 85 також оснащено різноманітними технологіями, зокрема механізмами покращення контрастності, точності кольору, динамічної чіткості тощо. Телевізор також може відтворювати контент із технологією Dolby Vision Atmos і сертифікований стандартами HDR10+ й IMAX Enhanced.

Що стосується аудіо, TV S Pro 85 оснащений подвійними стереодинаміками потужністю 15 Вт, які створюють вихідний звук у 30 Вт. Пристрій оснащено голосовою технологією, що дозволяє керувати ним за допомогою голосових команд.

Xiaomi TV S Pro 85 працює на 4-ядерному процесорі A73 із 4 ГБ оперативної та 64 ГБ основної пам’яті. Телевізор має наднизьку затримку в 2 мс і підтримує технологію AMD Freesync Premium Pro, що робить його ідеальним для кіберспорту.

TV S Pro 85 працює на анонсованій HyperOS. Варіанти підключення на телевізорі включають WiFi 6, два порти HDMI 2.1, порт HDMI 2.0, USB 3, USB 2, порт Ethernet і пульт дистанційного керування.

Ціни Xiaomi TV S Pro

Xiaomi TV S Pro 85 коштує в Китаї 9999 юанів (~1366 доларів). Клієнти, які зроблять попереднє замовлення, матимуть право на купони на знижку вартістю 2000 юанів. Перші продажі стартують із 31 жовтня.