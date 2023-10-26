Не только смартфоны: какие еще разработки представила Xiaomi (ФОТО)

26 октября Xiaomi провела обширную презентацию в Китае, на которой продемонстрировала несколько новых продуктов. В частности, была представлена новая операционная система HyperOS, которую первыми получили смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Также во время мероприятия представили смарт-часы Xiaomi Watch S3 и смарт-телевизор Xiaomi TV S Pro.

HyperOS

Xiaomi анонсировала новую операционную систему под названием HyperOS, которая пришла на смену MIUI и имеет наименьший размер в отрасли – всего 8,75 ГБ, а также улучшенную безопасность, производительность и многозадачность.

В новой ОС имеется много настроек для экрана блокировки с новыми типами шаблонов, часов, параметров шрифтов и виджетов, а также более детальными параметрами обоев.

HyperOS содержит встроенную модель искусственного интеллекта, поддерживающую такие функции, как Xiaoai Input Assistant для создания текста, WPS Document Scanning для распознавания текста в документах, AI Wonderful Painting для преобразования дудлов в рисунки и AI Image Search для интуитивного поиска изображений. Кроме того, существует более тесная интеграция устройства с облаком.

Новая операционная система также обеспечивает бесперебойное соединение между устройствами, позволяя программам использовать аппаратное обеспечение нескольких гаджетов. К примеру, Camera Collaboration позволяет использовать тыловую камеру телефона во время видеоконференции на ПК для лучшего качества видео.

Xiaomi объявила, что официальный выпуск HyperOS начнется в декабре 2023 года для китайских моделей и в первом квартале 2024 – для международных моделей. Серия Xiaomi 14, Redmi K60 Extreme Edition и Xiaomi Pad 6 Max станут первыми устройствами с новой ОС.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 был представлен во время того же мероприятия, и он принес несколько интересных функций. Во-первых, на часах есть уникальный сменный безель. Это также первые часы, которые работают на базе HyperOS от Xiaomi.

Технические характеристики Xiaomi Watch 3

Xiaomi Watch S3 имеют круглый циферблат и доступен в черном и серебристом цветах. Главной особенностью этих часов является их "универсальный безель", который позволяет изменить их в соответствии с вашим стилем. При замене безеля циферблат часов автоматически изменится.

Watch S3 оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками. 8-битный экран предлагает частоту обновления 60 Гц и максимальный уровень яркости 600 нит. Часы поддерживают множество функций мониторинга здоровья, что позволяет отслеживать сон, пульс, стресс и т.д. Они обеспечивают двухдиапазонное спутниковое позиционирование и время автономной работы до 15 дней.

Также Watch S3 поддерживают вызовы и работу в сети через eSIM. Это означает, что вы сможете звонить и подключаться к Интернету через часы, без не потребности носить с собой телефон.

Цены Watch 3

Xiaomi Watch S3 выпускают в стандартной версии стоимостью 799 юаней (около 109 долларов США) и в версии eSIM стоимостью 999 юаней (137 долларов США).

TV S Pro Mini LED

На сегодняшней презентации Xiaomi представила и новый вариант TV S Pro. Он имеет те же характеристики, что и две предыдущие модели, за исключением другого размера дисплея.

TV S Pro 85 теперь имеет 85-дюймовый экран. Устройство получило мини-светодиодную панель дисплея с разрешением 4K, пиковой яркостью 2400 нит и частотой обновления 144 Гц. Телевизор предлагает 1440 высококачественных подсветочных панелей и датчик освещенности, который способен автоматически регулировать яркость.

TV S Pro 85 также оснащен разнообразными технологиями, в частности, механизмами улучшения контрастности, точности цвета, динамической четкости и т.д. Телевизор может воспроизводить контент с технологией Dolby Vision Atmos и сертифицированный стандартами HDR10+ и IMAX Enhanced.

Что касается аудио, TV S Pro 85 оснащен двойными стереодинамиками мощностью 15 Вт, создающими исходящий звук в 30 Вт. Устройство оснащено голосовой технологией, позволяющей управлять им с помощью голосовых команд.

Xiaomi TV S Pro 85 работает на 4-ядерном процессоре A73 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти. Телевизор имеет сверхнизкую задержку в 2 мс и поддерживает технологию AMD Freesync Premium Pro, что делает его идеальным для киберспорта.

TV S Pro 85 работает на анонсированной HyperOS. Варианты подключения телевизора включают WiFi 6, два порта HDMI 2.1, порт HDMI 2.0, USB 3, USB 2, порт Ethernet и пульт дистанционного управления.

Цены Xiaomi TV S Pro

Xiaomi TV S Pro 85 стоит в Китае 9999 юаней (~1366 долларов). Клиенты, которые сделают предварительный заказ, будут иметь право на скидочные купоны в 2000 юаней. Продажи стартуют с 31 октября.