Обогнали всех. Xiaomi 14 и 14 Pro возглавили рейтинг самых производительных смартфонов

Смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro стали самыми производительными смартфонами в рейтинге AnTuTu за октябрь 2023 года. Об этом пишет TechNewsSpace.

Эти устройства сейчас единственные в мире, которые оснащены новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, поэтому они ворвались в рейтинг и заняли первые два места.

Xiaomi 14 набрал 1 997 427 баллов в тесте, а Pro-версия – 1 985 014 баллов. Тест AnTuTu характеризуется тем, что он показывает средние результаты в обычных условиях эксплуатации.

Рейтинг самых производительных смартфонов. Фото: AnTuTu

При этом Xiaomi 14 значительно опережает бывшего лидера – OnePlus Ace 2 Pro, который потерял более 300 000 баллов и опустился на третье место.

Однако издание отмечает, что Xiaomi 14 и 14 Pro вряд ли продержатся на вершине долго: в ноябре ожидается появление как минимум четырех смартфонов с новым чипом.

Xiaomi 14: характеристики

Xiaomi 14, который был представлен несколько дней назад, оснащен 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит.

Устройство имеет 50-мегапиксельный основной, ультраширокий и телеобъектив Leica. На фронтальной стороне гаджета размещена 32-мегапиксельная камера для селфи.

Аппарат получил до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ основной памяти. Он питается от аккумулятора емкостью 4610 мА·ч.

В Китае смартфон стоит от 3999 юаней (546 долларов).

Xiaomi 14 Pro: цена и особенности

"Старшая" версия из серии имеет 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 3000 нит.

Количество мегапикселей в камерах и максимальные объемы памяти аппарата – такие же, как у обычного Xiaomi 14. А емкость аккумулятора у модели Pro больше – 4880 мА·ч.

Этот смартфон имеет начальную цену в 4999 юаней (683 доллара США).

Одной из основных особенностей серии Xiaomi 14 является то, что это первые гаджеты на новой операционной системе HyperOS.