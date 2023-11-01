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Появились новые рендеры Samsung Galaxy S24 Ultra: теперь показан флагман белого цвета (ФОТО)
В сети показали новые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Устройство можно увидеть в белом цвете и вместе со стилусом.
Соответствующие изображения опубликовал пользователь соцсети X (ранее – Twitter) с ником Technizo Concept совместно с инсайдером SuperRoader.
Samsung Galaxy S24 Ultra: характеристики
Как пишет SamMobile, Galaxy S24 Ultra по размеру будет таким же, как и его предшественник. Будущий смартфон, презентация которого ожидается в январе 2024 года, может получить титановую рамку и рейтинг защиты от пыли и воды IP68.
По данным издания, смартфон будет иметь 6,8-дюймовый экран с разрешением QHD+ и изменяющейся частотой обновления 120 Гц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Устройство оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти.
Что касается камеры, то S24 Ultra получит 200-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный ультраширокий датчики, а также 10-мегапиксельный и 50-мегапиксельный телеобъективы, которые будут иметь 3-кратный и 5-кратный оптический зум соответственно.
Емкость аккумулятора ожидается на уровне 5000 мА·ч, он будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, быструю беспроводную на 15 Вт и реверсивную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.
Ранее были опубликованы рендеры линейки Galaxy S24 от инсайдера Стива Хеммерстоффера (OnLeaks). На них S24 Ultra был изображен в черном цвете – смотрите изображения здесь.