Появились новые рендеры Samsung Galaxy S24 Ultra: теперь показан флагман белого цвета (ФОТО)

В сети показали новые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Устройство можно увидеть в белом цвете и вместе со стилусом.

Соответствующие изображения опубликовал пользователь соцсети X (ранее – Twitter) с ником Technizo Concept совместно с инсайдером SuperRoader.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: Technizo Concept x Super Roader Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: Technizo Concept x Super Roader Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: Technizo Concept x Super Roader

Samsung Galaxy S24 Ultra: характеристики

Как пишет SamMobile, Galaxy S24 Ultra по размеру будет таким же, как и его предшественник. Будущий смартфон, презентация которого ожидается в январе 2024 года, может получить титановую рамку и рейтинг защиты от пыли и воды IP68.

По данным издания, смартфон будет иметь 6,8-дюймовый экран с разрешением QHD+ и изменяющейся частотой обновления 120 Гц.

Устройство оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти.

Что касается камеры, то S24 Ultra получит 200-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный ультраширокий датчики, а также 10-мегапиксельный и 50-мегапиксельный телеобъективы, которые будут иметь 3-кратный и 5-кратный оптический зум соответственно.

Емкость аккумулятора ожидается на уровне 5000 мА·ч, он будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, быструю беспроводную на 15 Вт и реверсивную беспроводную зарядку мощностью 4,5 Вт.

Ранее были опубликованы рендеры линейки Galaxy S24 от инсайдера Стива Хеммерстоффера (OnLeaks). На них S24 Ultra был изображен в черном цвете – смотрите изображения здесь.