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Смартфон, который может получить телеобъектив на 200 МП: появились рендеры Vivo X100 Pro+
Компания Vivo готовится к выпуску новой серии флагманских смартфонов – Vivo X100. Тем временем рендеры Vivo X100 Pro+ появились в Интернете, сообщает Gizmochina.
Отмечается, что дизайн смартфона похож на тот, который имеет Vivo X90 Pro+, однако есть несколько отличий.
Модуль камеры теперь размещен по центру, а блестящая полоса, придающая выразительный вид серии Vivo X90, на этот раз отсутствует.
Gizmochina обращает внимание, что это только рендеры, и окончательный дизайн X100 Pro+ может несколько отличаться. Серия Vivo X90 была представлена 22 ноября 2022 года, поэтому можно ожидать, что линейка Vivo X100 появится в подобные сроки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Vivo X100 Pro+: характеристики
Как сообщало Pricebaba со ссылкой на данные от китайского информатора, Vivo X100 Pro+ будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
Устройство получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Под экраном будет датчик отпечатков пальцев.
По этой информации, гаджет оснастят 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ основной памяти. Операционной системой будет OriginOS 4.0 на базе Android 14.
Vivo X100 Pro+ может получить четыре датчика тыловой камеры:
- основной на 50 МП с поддержкой переменной диафрагмы и оптической стабилизации изображения;
- 50-мегапиксельный сверхшироугольный;
- 50-мегапиксельный портретный;
- 200-мегапиксельный телеобъектив с перископическим зумом.
Кроме того, предусматривается стандарт защиты от влаги и пыли IP68.
Информатор Digital Chat Station сообщал, что аппарат будет иметь аккумулятор емкостью 5400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.
По данным Pricebaba, возможно, что Vivo X100 Pro+, как и его предшественник, будет продаваться только на китайском рынке.