Смартфон, который может получить телеобъектив на 200 МП: появились рендеры Vivo X100 Pro+

Компания Vivo готовится к выпуску новой серии флагманских смартфонов – Vivo X100. Тем временем рендеры Vivo X100 Pro+ появились в Интернете, сообщает Gizmochina.

Отмечается, что дизайн смартфона похож на тот, который имеет Vivo X90 Pro+, однако есть несколько отличий.

Модуль камеры теперь размещен по центру, а блестящая полоса, придающая выразительный вид серии Vivo X90, на этот раз отсутствует.

Vivo X100 Pro+ (слева) и Vivo X90 Pro+ (справа). Коллаж: Delo.ua

Gizmochina обращает внимание, что это только рендеры, и окончательный дизайн X100 Pro+ может несколько отличаться. Серия Vivo X90 была представлена ​​22 ноября 2022 года, поэтому можно ожидать, что линейка Vivo X100 появится в подобные сроки.

Vivo X100 Pro+: характеристики

Как сообщало Pricebaba со ссылкой на данные от китайского информатора, Vivo X100 Pro+ будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Устройство получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Под экраном будет датчик отпечатков пальцев.

По этой информации, гаджет оснастят 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ основной памяти. Операционной системой будет OriginOS 4.0 на базе Android 14.

Vivo X100 Pro+ может получить четыре датчика тыловой камеры:

основной на 50 МП с поддержкой переменной диафрагмы и оптической стабилизации изображения;

50-мегапиксельный сверхшироугольный;

50-мегапиксельный портретный;

200-мегапиксельный телеобъектив с перископическим зумом.

Кроме того, предусматривается стандарт защиты от влаги и пыли IP68.

Информатор Digital Chat Station сообщал, что аппарат будет иметь аккумулятор емкостью 5400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

По данным Pricebaba, возможно, что Vivo X100 Pro+, как и его предшественник, будет продаваться только на китайском рынке.