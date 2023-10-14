Смартфон, який може отримати телеобʼєктив на 200 МП: зʼявилися рендери Vivo X100 Pro+

Компанія Vivo готується до випуску нової серії флагманських смартфонів – Vivo X100. Тим часом рендери Vivo X100 Pro+ зʼявилися в Інтернеті, повідомляє Gizmochina.

Зазначається, що дизайн смартфона схожий на той, який має Vivo X90 Pro+, однак є кілька відмінностей.

Модуль камери тепер розміщено по центру, а блискуча смуга, яка надавала виразний вигляд серії Vivo X90, цього разу відсутня.

Vivo X100 Pro+ (зліва) та Vivo X90 Pro+ (справа). Колаж: Delo.ua

Gizmochina звертає увагу, що це лише рендери, і остаточний дизайн X100 Pro+ може дещо відрізнятися. Серія Vivo X90 була представлена ​​22 листопада 2022 року, тому можна очікувати, що лінійка Vivo X100 зʼявиться в схожі терміни цьогоріч.

Vivo X100 Pro+: характеристики

Як повідомляло Pricebaba із посиланням на дані від китайського інформатора, Vivo X100 Pro+ працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Пристрій матиме 6,78-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Під екраном буде датчик відбитків пальців.

За цією інформацією, ґаджет оснастять 16 ГБ оперативної й 512 ГБ або 1 ТБ основної пам’яті. Операційною системою буде OriginOS 4.0 на базі Android 14.

Vivo X100 Pro+ може отримати чотири датчики тилової камери:

основний на 50 МП із підтримкою змінної діафрагми й оптичної стабілізації зображення;

50-мегапіксельний надширококутний;

50-мегапіксельний портретний;

200-мегапіксельний телеобʼєктив із перископічним зумом.

Крім того, передбачається стандарт захисту від вологи та пилу IP68.

Інформатор Digital Chat Station повідомляв, що апарат матиме акумулятор ємністю 5400 мА·год із підтримкою дротової зарядки на 100 Вт і бездротової на 50 Вт.

За даними Pricebaba, можливо, що Vivo X100 Pro+, як і його попередник, продаватиметься лише на китайському ринку.