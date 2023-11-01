Зʼявилися нові рендери Samsung Galaxy S24 Ultra: тепер показано флагман білого кольору (ФОТО)

У мережі показали нові рендери флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Пристрій можна побачити в білому кольорі й разом зі стилусом.

У мережі оприлюднили нові рендери флагманського смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Пристрій можна побачити в білому кольорі й разом зі стилусом.

Відповідні зображення опублікував користувач соцмережі X (раніше – Twitter) із ніком Technizo Concept спільно з інсайдером SuperRoader.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: Technizo Concept x Super Roader Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: Technizo Concept x Super Roader Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: Technizo Concept x Super Roader

Samsung Galaxy S24 Ultra: характеристики

Як пише SamMobile, Galaxy S24 Ultra за розміром буде таким само, як і його попередник. Майбутній смартфон, презентація якого очікується в січні 2024 року, може отримати титанову рамку та рейтинг захисту від пилу та води IP68.

За даними видання, смартфон матиме 6,8-дюймовий екран із роздільною здатністю QHD+ і змінною частотою оновлення 120 Гц.

Пристрій оснастять процесором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної пам’яті.

Що стосується камери, то S24 Ultra отримає 200-мегапіксельний основний і 12-мегапіксельний ультраширокий датчики, а також 10-мегапіксельний і 50-мегапіксельний телеобʼєктиви, які матимуть 3-кратний і 5 кратний оптичний зум відповідно.

Ємність акумулятора очікується на рівні 5000 мА·год, він підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт, швидку бездротову на 15 Вт і реверсивну бездротову зарядку потужністю 4,5 Вт.

Раніше було опубліковано рендери лінійки Galaxy S24 від інсайдера Стіва Геммерстоффера (OnLeaks). На них S24 Ultra був зображений у чорному кольорі – дивіться зображення тут.