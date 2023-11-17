Чип середнього рівня: Qualcomm представила процесор Snapdragon 7 Gen 3

Компанія Qualcomm представила 4-нанометровий процесор Snapdragon 7 Gen 3, який призначено для мобільних ґаджетів середнього рівня. Про це пише 9to5Google.

У складі чипа – одне ядро ​​Prime (до 2,63 ГГц), три ядра Performance (2,4 ГГц) і чотири ядра Efficiency (1,8 ГГц).

Процесор оснащено 5G-модемом Snapdragon X63, адаптерами Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Порівняно з 7 Gen 1, представленим торік, Qualcomm обіцяє підвищення продуктивності на майже 15%, стрибок для графіки в понад 50%, а також зниження споживання енергії на 20%.

Нейронний процесор (NPU) системи на 60% продуктивніший за той, який має Snapdragon 7 Gen 1.

Новинка працюватиме з 4К-дисплеями із частотою в 60 Гц або з екранами Full HD+ із частотою в 168 Гц. Чип підтримує датчики зображення із роздільною здатністю до 200 МП, а також запис 4К-відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Також його оснащено функціями штучного інтелекту, які допоможуть, зокрема, підвищити якість фото та відео.

Уже відомо, що цей процесор планують використовувати компанії Honor і Vivo. Першим пристроєм із Snapdragon 7 Gen 3 стане смартфон Honor 100, який буде представлено цього місяця.