Чип среднего уровня: Qualcomm представила процессор Snapdragon 7 Gen 3

Компания Qualcomm представила 4-нанометровый процессор Snapdragon 7 Gen 3, предназначенный для мобильных гаджетов среднего уровня. Об этом пишет 9to5Google.

В составе чипа – одно ядро ​​Prime (до 2,63 ГГц), три ядра Performance (2,4 ГГц) и четыре ядра Efficiency (1,8 ГГц).

Процессор оснащен 5G-модемом Snapdragon X63, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

По сравнению с 7 Gen 1, представленным в прошлом году, Qualcomm обещает повышение производительности почти на 15%, скачок для графики более чем на 50%, а также снижение потребления энергии на 20%.

Нейронный процессор (NPU) системы на 60% производительнее, чем у Snapdragon 7 Gen 1.

Новинка будет работать с 4К-дисплеями с частотой 60 Гц или с экранами Full HD+ с частотой 168 Гц. Чип поддерживает датчики изображения с разрешением до 200 МП, а также запись 4К-видео со скоростью 60 кадров в секунду.

Также он оснащен функциями искусственного интеллекта, которые помогут, в частности, повысить качество фото и видео.

Уже известно, что процессор планируют использовать компании Honor и Vivo. Первым устройством с Snapdragon 7 Gen 3 станет смартфон Honor 100, который будет представлен в этом месяце.