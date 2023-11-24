Honor представила перший смартфон із чипом Snapdragon 7 Gen 3 (ФОТО)

Китайська фірма Honor презентувала серію смартфонів середнього рівня Honor 100. Базова версія стала першим пристроєм із чипом Snapdragon 7 Gen 3. Про це пише GSMArena.

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Honor 100: характеристики

Звичайний Honor 100 отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1220p і сканером відбитків пальців під панеллю.

Новий процесор від Qualcomm має одне ядро Prime, а також три продуктивні й чотири ефективні ядра.

Honor 100. Фото: Honor Honor 100. Фото: Honor Honor 100. Фото: Honor Honor 100. Фото: Honor

Тилова камера ґаджета складається з основного й ультраширокого датчиків на 50 та 12 МП відповідно. Для селфі є фронтальний обʼєктив на 50 МП.

Honor 100 отримав акумулятор ємністю 5000 мА·год і операційну систему MagicOS 7.2 на основі Android 13.

Ціни на смартфон у Китаї починається від 2499 юанів (близько 350 доларів) за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ основної памʼяті.

Honor 100 Pro: ціна

Також Honor випустила Pro-версію смартфона, яка оснащена потужнішим чипом Snapdragon 8 Gen 2 й 6,78-дюймовим OLED-екраном.

На додачу до 50-мегапіксельної основної та 12-мегапіксельної ультраширокої камер, Honor 100 Pro має 32-мегапіксельний телеобʼєктив, який може досягати 50-кратного цифрового зуму.

Honor 100 Pro. Фото: Honor Honor 100 Pro. Фото: Honor Honor 100 Pro. Фото: Honor Honor 100 Pro. Фото: Honor

Як і базова модель, цей пристрій має батарею на 5000 мА·год, однак Pro підтримує не лише дротову зарядку потужністю на 100 Вт, а й бездротову на 66 Вт. Остання може забезпечити заряд від 0 до 100% за 42 хвилини.

Обидві моделі продаються в чорному, білому, синьому та фіолетовому кольорах, однак відтінки в звичайному Honor 100 й у Pro відрізняються.

Ціни на Pro-варіант починаються від 3399 юанів (480 доларів) за 12+256 ГБ памʼяті й досягають 4399 юанів (620 доларів) за 16 ГБ + 1 ТБ пам’яті. Але остання модифікація доступна лише в смартфонах із фіолетовим і білим корпусами.