AMOLED і селфі-камера зі спалахом: Honor представила новий смартфон середнього рівня (ФОТО)

Компанія Honor випускає новий смартфон середнього класу під назвою Honor X8b, який є вдосконаленою версією X8, анонсованої в березні. Про це пише Gizmochina.

Ґаджет отримав 6,7-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю Full HD+ 2412 x 1080 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю до 2000 ніт.

Виріз у формі таблетки на дисплеї містить 50-мегапіксельну селфі-камеру та світлодіодний спалах. На задній панелі розташована основна камера на 108 МП, ультраширокий датчик на 5 МП і макросенсор на 2 МП.

Honor X8b працює на чипі Snapdragon 680, має 8 ГБ оперативної і до 512 ГБ основної памʼяті. Акумулятор ємністю 4500 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 35 Вт.

Honor X8b. Фото: скриншот / Honor Honor X8b. Фото: скриншот / Honor Honor X8b. Фото: скриншот / Honor

Датчик відбитків пальців розташовано на правій стороні корпусу. Розміри смартфона становлять 16,1 x 7,4 x 0,6 см, вага – 166 грамів.

В якості операційної системи вказана Android 14 із інтерфейсом Magic OS 7.2.

Ціна на Honor X8b у Саудівській Аравії, де було представлено ґаджет, стартує від 240 доларів. Доступні три кольори: чорний, сріблястий і зелений. Однак наразі немає інформації, на яких ще ринках продаватиметься смартфон.