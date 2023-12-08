Realme презентувала смартфон, який можна розблокувати долонею (ФОТО)

Компанія Realme представила флагманський смартфон GT5 Pro, який отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3 і функцію розблокування за допомогою долоні. Про це пише GSMArena.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Пристрій має до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ основної пам’яті, а також акумулятор на 5400 мА·год з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової на 50 Вт.

Новинка оснащена 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2780 x 1264 пікселів та максимальною яскравістю в 4500 ніт. У панель вбудовано сканер відбитків пальців.

Realme GT5 Pro. Фото: Realme Realme GT5 Pro. Фото: Realme Realme GT5 Pro. Фото: Realme

Цікавою особливістю є технологія розблокування за допомогою долоні. Користувач може виставити долоню перед смартфоном, після чого пристрій розпізнає людину завдяки малюнку ліній.

Як зазначає Engadget, імовірно, 32-мегапіксельнка селфі-камера спрацьовує для розблокування завдяки ультразвуковому датчику наближення. Також апарат розуміє деякі жести руками, що дозволяє, наприклад, зробити скриншот.

Функція розблокування долонею в Realme GT5 Pro. Фото: скриншот / Realme

Тилова камера складається з основного сенсора й перескопічного телеобʼєктива на 50 МП кожен, а також із 8-мегапіксельного ультраширокого датчика.

Ціна на Realme GT5 Pro в Китаї становить від 3298 юанів (430 євро) до 4198 юанів (550 євро) залежно від обсягу памʼяті. Поставки почнуться з 14 грудня.