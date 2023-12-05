OnePlus випускає смартфон із найбільшим акумулятором у її лінійці (ФОТО)

Компанія OnePlus презентувала свій новий флагман – смартфон OnePlus 12 із процесором Snapdragon 8 Gen 3 та підтримкою бездротової зарядки. Про це пише GSMArena.

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Екран апарата – це 6,82-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1440 x 3168 пікселів і адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц. Панель має пікову яскравість в 4500 ніт для HDR-контенту або в 1600 ніт при звичайному використанні.

Новинку оснастили трьому датчиками тилової камери: 50-мегапіксельним основним і 48-мегапіксельним надширококутним, а також 64-мегапіксельним телеобʼєктивом. Для селфі є фронтальний модуль на 32 МП.

OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus

OnePlus 12 отримав до 16 ГБ оперативної та до 1 ТБ флеш-памʼяті. Працює ґаджет під управлінням ColorOS 14.0 на базі Android 14.

Телефон має двоелементну батарею ємністю 5400 мА·год, що є найбільшим показником для OnePlus. При цьому акумулятор підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт, бездротову на 50 Вт, а також реверсивну бездротову на 10 Вт.

Крім того, флагман підтримує стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, має інфрачервоний датчик і роз’єм USB Type-C 3.2.

Ціна на OnePlus 12 у Китаї становить від 4299 юанів (607 доларів) за модель 12+256 ГБ і досягає 5799 юанів (818 доларів) за варіант 24 ГБ + 1 ТБ. Продажі пристрою почнуться з 11 грудня.