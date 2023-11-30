Чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера 200 МП: Meizu представила новий флагман (ФОТО)

Компанія Meizu представила новий флагманський смартфон на базі Android – Meizu 21, який оснастили процесором Snapdragon 8 Gen 3, основною камерою на 200 МП і підтримкою швидкої зарядки на 80 Вт. Про це пише GSMArena.

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Ґаджет отримав 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Екран із симетричними рамками товщиною 1,74 мм забезпечує пікову яскравість до 1100 ніт. Ємність акумулятора становить 4800 мА·год.

Meizu 21 має до 12 ГБ оперативної та до 512 ГБ основної пам’яті. На задній панелі розташовані 200-мегапіксельна основна камера з діафрагмою f/1,69 й оптичною стабілізацією зображення, 13-мегапіксельний надширококутний обʼєктив та 5-мегапіксельний датчик для аналізу глибини сцени.

Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu

Також у смартфон вбудували кільцевий RGB-спалах, колір якого можна налаштовувати. Фронтальна камера має 32 МП.

Пристрій дебютує з FlymeOS 10.5 на базі Android 13 і підтримує Flyme Auto – автомобільну інформаційно-розважальну систему компанії.

Смартфон представлено в чорному, фіолетовому, зеленому та білому кольорах.

Ціни на Meizu 21 у Китаї починаються від 3399 юанів (480 доларів) за комплектацію 8+256 ГБ і досягають 3999 юанів (565 доларів) за 12+512 ГБ. Виробник обіцяє надаватиме розширену 36-місячну гарантію на всі пристрої серії. Продажі розпочнуться з 5 грудня.