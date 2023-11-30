Чип Snapdragon 8 Gen 3 и камера 200 МП: Meizu представила новый флагман (ФОТО)

Компания Meizu представила новый флагманский смартфон на базе Android – Meizu 21, который оснастили процессором Snapdragon 8 Gen 3, основной камерой на 200 МП и поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Об этом пишет GSMArena.

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Гаджет получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран с симметричными рамками толщиной 1,74 мм обеспечивает пиковую яркость до 1100 нит. Емкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч.

Meizu 21 имеет до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ основной памяти. На задней панели расположены 200-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,69 и оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный датчик для анализа глубины сцены.

Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu Meizu 21. Фото: Meizu

Также в смартфон встроили кольцевую RGB-вспышку, цвет которой можно настраивать. Фронтальная камера имеет 32 МП.

Устройство дебютирует с FlymeOS 10.5 на базе Android 13 и поддерживает Flyme Auto – автомобильную информационно-развлекательную систему компании.

Смартфон представлен в черном, фиолетовом, зеленом и белом цветах.

Цены на Meizu 21 в Китае начинаются от 3399 юаней (480 долларов) за комплектацию 8+256 ГБ и достигают 3999 юаней (565 долларов) за 12+512 ГБ. Производитель обещает предоставить расширенную 36-месячную гарантию на все устройства серии. Продажи начнутся с 5 декабря.