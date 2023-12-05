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OnePlus выпускает смартфон с самым большим аккумулятором в ее линейке (ФОТО)
Компания OnePlus представила свой новый флагман – смартфон OnePlus 12 с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой беспроводной зарядки. Об этом пишет GSMArena.
Экран аппарата – это 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3168 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Панель имеет пиковую яркость в 4500 нит для HDR-контента или в 1600 нит при обычном использовании.
Новинку оснастили тремя датчиками тыловой камеры: 50-мегапиксельным основным и 48-мегапиксельным сверхшироугольным, а также 64-мегапиксельным телеобъективом. Для селфи имеется фронтальный модуль на 32 МП.
OnePlus 12 получил до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти. Работает гаджет под управлением ColorOS 14.0 на основе Android 14.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Телефон имеет двухэлементную батарею емкостью 5400 мА·ч, что является наибольшим показателем для OnePlus. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также реверсивную беспроводную на 10 Вт.
Кроме того, флагман поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, имеет инфракрасный датчик и разъем USB Type-C 3.2.
Цена на OnePlus 12 в Китае составляет от 4299 юаней (607 долларов) за модель 12+256 ГБ и достигает 5799 юаней (818 долларов) за вариант 24 ГБ + 1 ТБ. Продажи устройства начнутся с 11 декабря.