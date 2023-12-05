OnePlus выпускает смартфон с самым большим аккумулятором в ее линейке (ФОТО)

Компания OnePlus представила свой новый флагман – смартфон OnePlus 12 с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой беспроводной зарядки. Об этом пишет GSMArena.

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Экран аппарата – это 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1440 x 3168 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Панель имеет пиковую яркость в 4500 нит для HDR-контента или в 1600 нит при обычном использовании.

Новинку оснастили тремя датчиками тыловой камеры: 50-мегапиксельным основным и 48-мегапиксельным сверхшироугольным, а также 64-мегапиксельным телеобъективом. Для селфи имеется фронтальный модуль на 32 МП.

OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus OnePlus 12. Фото: OnePlus

OnePlus 12 получил до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти. Работает гаджет под управлением ColorOS 14.0 на основе Android 14.

Телефон имеет двухэлементную батарею емкостью 5400 мА·ч, что является наибольшим показателем для OnePlus. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также реверсивную беспроводную на 10 Вт.

Кроме того, флагман поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, имеет инфракрасный датчик и разъем USB Type-C 3.2.

Цена на OnePlus 12 в Китае составляет от 4299 юаней (607 долларов) за модель 12+256 ГБ и достигает 5799 юаней (818 долларов) за вариант 24 ГБ + 1 ТБ. Продажи устройства начнутся с 11 декабря.