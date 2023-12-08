- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Realme представила смартфон, который можно разблокировать ладонью (ФОТО)
Компания Realme представила флагманский смартфон GT5 Pro, который получил процессор Snapdragon 8 Gen 3 и функцию разблокировки с помощью ладони. Об этом пишет GSMArena.
Устройство имеет до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ основной памяти, а также аккумулятор на 5400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.
Новинка оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 пикселей и максимальной яркостью 4500 нит. В панель встроен сканер отпечатков пальцев.
Интересной особенностью является технология разблокировки с помощью ладони. Пользователь может выставить ладонь перед смартфоном, после чего устройство распознает человека благодаря рисунку линий.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как отмечает Engadget, вероятно, 32-мегапиксельная селфи-камера срабатывает для разблокировки благодаря ультразвуковому датчику приближения. Также аппарат понимает некоторые жесты руками, что позволяет, например, сделать скриншот.
Тыловая камера состоит из основного сенсора и перескопического телеобъектива на 50 МП каждый, а также 8-мегапиксельного ультраширокого датчика.
Цена на Realme GT5 Pro в Китае составляет от 3298 юаней (430 евро) до 4198 юаней (550 евро) в зависимости от объема памяти. Поставки начнутся с 14 декабря.