AMOLED и селфи-камера со вспышкой: Honor представила новый смартфон среднего уровня (ФОТО)

Компания Honor выпускает новый смартфон среднего класса под названием Honor X8b, который является усовершенствованной версией X8, анонсированной в марте. Об этом пишет Gizmochina.

Гаджет получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ 2412 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.

Вырез в форме таблетки на дисплее содержит 50-мегапиксельную селфи-камеру и светодиодную вспышку. На задней панели находится основная камера на 108 МП, ультраширокий датчик на 5 МП и макросенсор на 2 МП.

Honor X8b работает на чипе Snapdragon 680, имеет 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ основной памяти. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Honor X8b. Фото: скриншот / Honor Honor X8b. Фото: скриншот / Honor Honor X8b. Фото: скриншот / Honor

Датчик отпечатков пальцев расположен на правой стороне корпуса. Размеры смартфона составляют 16,1 x 7,4 x 0,6 см, вес – 166 грамм.

В качестве операционной системы указана Android 14 с интерфейсом Magic OS 7.2.

Цена на Honor X8b в Саудовской Аравии, где был представлен гаджет, стартует от 240 долларов. Доступны три цвета: черный, серебристый и зеленый. Однако пока нет информации, на каких еще рынках будет продаваться смартфон.