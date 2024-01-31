Нова лінійка смартфонів Redmi. Тест Note 13 та Redmi Note 13 5G

З середини січня в Україні продається п'ять смартфонів нової лінійки Xiaomi Redmi Note 13. Ми вже робили огляд топового Redmi Note 13 Pro+, а сьогодні розглянемо дві молодші моделі сімейства - Xiaomi Redmi Note 13 і Xiaomi Redmi Note 13 5G. Забігаючи наперед - перший за своїми характеристиками гарно підійде для користування тут і зараз, а другий має запас потужності на наступні два-три роки.

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Бренд Xiaomi в Україні популярний вже не перший рік. Незмінні і очікування від лінійки Redmi, яка пропонує "народні" смартфони середнього класу - власник хоче отримати преміальний функціонал за доступною ціною, але без вайбу дешевого китайського телефону.

Флагман 13-го покоління Redmi Note 13 Pro+ коштує 18-20 тис грн в залежності від комплектації, і має ряд беззаперечних переваг: посилений захист від пилу та води по стандарту IP68 і швидку зарядку на 120 Вт. Тож ми дослідимо, чи є сенс зекономити майже половину вартості топового телефона , придбавши Xiaomi Redmi Note 13 або Xiaomi Redmi Note 13 5G?

Комплектації гаджетів відрізняються обсягом оперативної пам'яті і вмістом SSD-накопичувача: Redmi Note 13 з 6 Гб "оперативки" і 128 Гб постійної пам'яті коштує 9 тис. грн, тоді як версія з 8/256 Гб - 10 тис. грн. Ціна Redmi Note 13 5G з 6/128 Гб - 10,5 тис. грн проти 11,5 тис. грн за версію з пам'яттю на 8/256 Гб.

Redmi Note 13 5G (зліва) і Redmi Note 13. Попри ідентичні за характеристиками екрани, реальне зображення виглядає приємніше у дорожчого Note 13 5G. Фото: Delo.ua.

На українському ринку Redmi Note 13 представлений в трьох кольорах - чорному Midnight Black, сріблясто-синьому Ice Blue та світло-салатовому Mint Green. Версія 5G теж доступна в трьох кольорах - чорному Midnight Black, блакитному Ocean Teal та білому Arctic White.

На ввезенні гаджетів в Україну спеціалізується компанія "Алло", яка і надала редакції телефони для тестування.

Яка основна різниця між Redmi Note 13 і Redmi Note 13 5G

Наймолодший в лінійці Redmi Note 13 не став проривним - чипсет, процесор і відеочіп на ньому збереглися від попереднього покоління Redmi Note 12. Телефон отримав кращу камеру, приємніший дизайн, кращий захист від вологи, вбудований в екран сканер відбитків пальців і... загалом, все. Приємно, що нова модель не потягнула за собою ріст цін - 13-й Redmi Note коштує лише на тисячу гривень дорожче попередника Redmi Note 12 8/256.

Redmi Note 13 5G за 11,5 тис. грн. Сенсу економити і брати дешеву комплектацію за 6/128 Гб за 10,5 тис. грн немає, краще взяти Redmi Note 13 8/256 Гб за 10 тис. грн. Фото: Delo.ua.

З Redmi Note 13 5G розробники провели більш серйозну модернізацію, оснастивши його новим процесором MediaTek Dimensity 6080 і графічним чіпом Mali-G57. Інші зміни в оснащенні аналогічні молодшому Redmi Note 13. Redmi Note 13 5G гарно збалансований, але не отримав своєї харизматичної "фішки", яка могла б спонукати покупця зупинитись саме на цій моделі.

Ці два пристрої мають набагато більше відмінностей, ніж лише наявність протоколу зв'язку 5G в одного з них. У гаджетів відрізняється внутрішня "начинка" - Redmi Note 13 5G потужніший як в побутових задачах, так і в мультимедіа.

Модель Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G Кількість балів в бенчмарку Redmi Note 13 Кількість балів в бенчмарку Redmi Note 13 Різниця в продуктивності на користь Redmi Note 13 5G Різниця в ціні для Redmi Note 13 5G Процесор і графічний чіп Qualcomm Snapdragon 685/Adreno 610 MediaTek Dimensity 6080/Mali-G57 479 балів в одноядерному тесті і 1565 в багатоядерному 769/2087 +60%/+33% +15%

Таким чином, Xiaomi ставить перед покупцем питання - чи готовий він доплатити 15% за приріст продуктивності на третину ? Redmi Note 13 не можна назвати "загальмованим", він адекватно справляється з поставленими задачами і іграми, тому кожен має сам вирішити, чи є сенс трохи переплатити за відчутно потужніший телефон.

Після вирішення ключового питання необхідної продуктивності, можна переходити до детального огляду кожної з моделей.

Що є у Redmi Note 13

Дизайн. Дизайнери тринадцятого покоління Redmi Note гарно попрацювали над гаджетом. Він виглядає дещо мінімалістичним, але для "бюджетника" це перевага перед конкурентами, часто обвішаними світлодіодами і написами з тильної сторони. Цей телефон виглядає набагато дорожче ща свій цінник, особливо в кольорових версіях. Його екстер'єр мімікрує під повноцінний середній клас, але пластиковий корпус все ж видає в ньому "бюджетника".

Всі моделі 13-ї лінійки Redmi Note комплектуються масивними камерами, що йде на користь дизайну. Фото: Delo.ua.

Продуктивність. Redmi Note 13 можна "копнути" за процесор Qualcomm Snapdragon 685, незмінний з часів 12-го покоління Redmi Note. Цей "камінь" не новий, але він все ще може позмагатися з бюджетними аналогами Helio чи Unisoc. Якщо користувач не збирається грати на телефоні в вибагливі ігри, то побутові задачі телефон виконуватиме непогано.

Графічний чіп підтверджує: пограти загалом можна, але не в усі ігри і не на максимальних налаштуваннях графіки. Adreno 610 адекватно обробляє графіку звичайних ігор, тож телефон можна рекомендувати підліткам, якщо не є проблемою його "дорослий" розмір (162x75x8 мм, вага - 188,5 г).

Redmi Note 13 без проблем дозволяє пограти в динамічні ігри на кшталт Need for Speed. Фото: Delo.ua.

Екран. Можливо, найбільш виграшна складова Redmi Note 13. Це не топовий рівень, дисплей програє не лише крутим смартфонам, а і флагману лінійки Redmi Note 13 Pro+. Втім, на фоні конкурентів зображення виглядає дуже непоганою. Заявлена пікова яскравість в 500 ніт, сканер відбитків пальців на екрані, екран класу FHD+ та частота оновлення 120 Гц не є проривними технологіями, але в цьому гаджеті вони є і працюють адекватно.

Redmi Note 13 і Redmi Note 13 5G мають екрани діагоналлю 6.67", але Redmi Note 13 дещо довший за старшу модель, тому має ширші рамки спереду. Фото: Delo.ua.

Камера. Варто нагадати, що Xiaomi розділив серії Redmi та Poco за призначенням - перші отримують непогану збалансовану камеру, тоді як Poco в середньому буде потужнішим, але без пріоритету на якісні фото. В Redmi апріорі має бути плюс-мінус непогана камера, і в Note 13 вона відповідає очікуванням.

За час тестування не вдалося знайти відчутної різниці між камерами Redmi Note 13 та Redmi Note 13 5G. Фото: Delo.ua.

На відміну від смартфонів серії Pro, камера позбавлена оптичної стабілізації, а її роздільна здатність складає 108 МП. В комплекті є ще ширококутна камера на 8 МР і макромодуль на 2 МП. Максимальна роздільна здатність відео, що знімається як основною, так і селфі-камерою - 1080p при частоті 30 кадрів в секунду. Якщо потрібен запис в 4K при 60 fps, є сенс пошукати більш дорогий камерафон, не в лінійці Redmi Note.

Автономність. Батарея Redmi Note 13 на 5000 mAh заряджається від адаптера на 33 Вт через порт Type-C. Режим швидкої зарядки доводить рівень зарядки до 100% приблизно за півтори години, що є непоганим результатом. Цей телефон розрахований на традиційне щоденне або щонічне зарядження, тоді він не засмутить власника раптовою відмовою.

Комплектація: Ще одна перевага телефону: в коробці є все необхідне - захисна плівка, зарядка на 33 Вт і захисний чохол. Власнику не треба закладати в бюджет додаткові кошти, тому більше 10 тис. грн за цей телефон платити не доведеться.

Redmi Note 13 повністю укомплектований і готовий до роботи. Фото: Delo.ua.

13-те покоління Redmi Note отримав дещо покращений захист від пилу та води. Redmi Note 13 збирається за стандартом IP54 проти IP53 у Redmi Note 12. Це означає, що телефон здатен витримувати водяні струмені з тиском до 80-100 кН/м², тоді як IP53 має працювати після розпилення води до 80 кН/м² під кутом до 60°. Очевидно, гаджети не треба опускати в воду, але тенденція приємна - хочеться як мінімум не боятись торкатись телефон мокрими руками.

Що пропонують конкуренти? В сегменті бюджетних телефонів до 10 тис. грн діє досить жорстка конкуренція, і у Redmi Note 13 вистачає суперників. Це, наприклад, Tecno Camon 20 Pro (10 тис. грн) і POCO M6 Pro (9,5 тис. грн). Обидва конкуруючі смартфони з 8/256GB оснащені процесором Helio G99 та графічним чіпом Mali-G57, тобто відповідають продуктивності більш дорогого Redmi Note 13 5G.

Камера і екран кращі у Redmi Note 13, тому є сенс взяти телефон з кращим дисплеєм, оскільки перевага його конкурентів в швидкодії не є критичною. Крім того, Redmi краще оптимізований в порівнянні з Tecno, тому в реальних умовах невідомо, чи останній взагалі матиме перевагу в іграх.

Що може запропонувати Redmi Note 13 5G

Дизайн. З екстер'єром у цього смартфону також все в порядку. Redmi Note 13 5G має приємно оформлений блок камер в порівнянні з базовим Redmi Note 13. Також версія 5G дещо менша (161x75x7,6 мм) і трохи легша (175 г).

Цікава тенденція - старший смартфон трохи менший і легший за базовий. Фото: Delo.ua.

Враження від телефону в чорному кольорі дещо псує простий пластик. Якщо молодшій моделі можна пробачити такий корпус, то за 11,5 тис. грн хочеться чогось більш приємного на дотик. Тому ці телефони, скоріше за все, будуть носити в захисних чохлах, якість яких цілком прийнятна.

Екран. Всі п'ять Redmi Note з нової лінійки мають дисплеї з однаковими характеристиками: 6.67" AMOLED з роздільною здатністю 2400x1080. Однак, на кожному з телефонів він виглядає по своєму за рахунок максимального рівня яскравості, індивідуального для кожної моделі.

Redmi Note 13 5G. Фото: Delo.ua.

У топового Redmi Note 13 Pro+ зображення виглядає більш "глибоким" і яскравим, ніж у Redmi Note 13 5G і Redmi Note 13. Це не означає, що у молодших моделей погані екрани. Навпаки, вони є найсильнішим місцем лінійки телефонів, в якій простежується чітка "субординація" - чим дорожчий телефон, тим приємніше на ньому виглядає зображення. Хоча параметри дисплеїв Redmi Note 13 5G і Redmi Note 13 ідентичні, візуально екран 5G виглядає дещо краще.

Камера. Жодної різниці між якістю зйомки двох телефонів встановити не вдалося, камери повністю ідентичні.

Автономність. Redmi Note 13 5G має акумулятор на 5000 mAh, який заряджається від адаптера на 33 Вт. Для смартфону не була б зайвою більш потужна зарядка на 67 Вт, але ця "плюшка", нажаль, приготована для двох дорожчих моделей лінійки.

Комплектація. Аналогічна базовому Redmi Note 13, в коробці є все необхідне - захисна плівка, зарядка на 33 Вт і захисний чохол.

Redmi Note 13 5G також постачається готовим до роботи. Фото: Delo.ua.

Що пропонують конкуренти? В сегменті телефонів за 10-12 тис. грн конкуренція не на стороні Redmi Note 13 5G. У нього є дуже сильний суперник POCO X5 Pro 5G за 12 тис. грн з більш продуктивним процесором Snapdragon 778G і відеочіпом Adreno 642.

Інший серйозний суперник - Motorola G84 12/256 за 10 тис. грн, який має аналогічну Redmi Note 13 5G продуктивність, але може запропонувати більш якісний дисплей і належність до "старих" перевірених брендів.

Отже, підведемо підсумки

Кого вибрати: Redmi Note 13 чи Redmi Note 13 5G? Фото: Delo.ua.

У Xiaomi гарно працює відділ маркетологів, які точно позиціонують кожний з телефонів лінійки Redmi Note. Їх характеристики та ціна підібрані так, щоб стимулювати покупця купувати все більш дорогі моделі - Redmi Note 13 5G значно "швидший" за Redmi Note 13, але коштує всього на 1,5 тис. грн дорожче. Здавалося б, треба брати його, але "всього" за 13 тис. грн пропонують більш цікавий Redmi Note 13 Pro з зарядкою на 67 Вт і камерою на 200 МП . Список характеристик побудований таким чином, що найбільш вигідним взагалі є Redmi Note 13 Pro+ за 18 тис. грн, але і коштує він майже вполовину дорожче наймолодшого смартфону в лінійці.

Спробуємо назвати переваги і недоліки оглянутих телефонів. Вони схожі у обох телефонів:

"+" - сучасний і лаконічний дизайн;

- сучасний і лаконічний дизайн; "+" - оптичний сканер відбитків пальців на екрані;

- оптичний сканер відбитків пальців на екрані; "+" - камера 108+8+2 МП;

- камера 108+8+2 МП; "+" - гарний екран з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц та захистом очей від шкідливого спектру світла;

- гарний екран з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц та захистом очей від шкідливого спектру світла; "+" - якісний звук і стереодинаміки;

- якісний звук і стереодинаміки; "+" - надійний інтерфейс Android 13, що працює без "крашів" анімації і вильотів програм;



- надійний інтерфейс Android 13, що працює без "крашів" анімації і вильотів програм; "+" - відсутність "китайщини" - телефони повністю інтернаціональні, мають чудову українську локалізацію, в дальніх закутках меню немає ієрогліфів;

- відсутність "китайщини" - телефони повністю інтернаціональні, мають чудову українську локалізацію, в дальніх закутках меню немає ієрогліфів; "+" - гарна сумісність з іншими гаджетами та ПК;

- гарна сумісність з іншими гаджетами та ПК; "-" - бюджетні процесор і графічний чіп (для Redmi Note 13);

бюджетні процесор і графічний чіп (для Redmi Note 13); "-" - відсутність підтримки 5G (у Redmi Note 13) та Wi-Fi 6;

- відсутність підтримки 5G (у Redmi Note 13) та Wi-Fi 6; "-" - пластиковий корпус;



- пластиковий корпус; "-" - відсутність оптичної стабілізації камери;

- відсутність оптичної стабілізації камери; "-" - відсутність підтримки HDR у дисплеїв;

- відсутність підтримки HDR у дисплеїв; "-" - відсутність повноцінного захисту від пилу і вологи, який є у старших телефонів.

Чому є сенс придбати Redmi Note 13? Найдешевший телефон лінійки за 10 тис. грн має ряд переваг, доступних більш дорогих моделей - збалансовану операційну систему, гарну камеру і приємний зовнішній вигляд. Наразі цей смартфон повністю відповідає задачам, яких чекають від пристрою його класу .