Чип Helio G85 і дисплей 90 Гц: Poco представила новий смартфон (ФОТО)

Компанія Poco представила смартфон C65, який оснастила 6,74-дюймовим із частотою оновлення в 90 Гц. Про це пише Gizmochina.

Пристрій став наступником моделі C55, анонсованої на початку року, й має небагато оновлень порівняно з нею. При цьому схоже, що смартфон є ребрендинговою версією Redmi 13C.

Ґаджет отримав екран із роздільною здатністю 1600 x 720 пікселів і піковою яскравістю в 600 ніт.

Тилова камера складається з основного датчика на 50 МП і макрооб’єктива на 2 МП. Для селфі є 8-мегапіксельна камера на фронтальній стороні.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G85 у поєднанні з до 8 ГБ оперативної та до 256 ГБ основної пам’яті. Існує також технологія віртуальної оперативної пам'яті та слот для SD-карти.

Poco C65. Фото: Poco Poco C65. Фото: Poco Poco C65. Фото: Poco

Ємність акумулятора становить 5000 мА·год, він підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт. Що стосується програмного забезпечення, то йдеться про MIUI 14. Сканер відбитків пальців вбудовано в кнопку живлення.

Poco C65 буде доступний у чорному, синьому та фіолетовому кольорах. Ціни й дата старту продажу ще не розголошуються.