Чип Helio G85 и дисплей 90 Гц: Poco представила новый смартфон (ФОТО)

Компания Poco представила смартфон C65, который оснастила 6,74-дюймовым с частотой обновления в 90 Гц. Об этом пишет Gizmochina.

Устройство стало преемником модели C55, анонсированной в начале года, и имеет немного обновлений по сравнению с ней. При этом похоже, что смартфон является ребрендированной версией Redmi 13C.

Гаджет получил экран с разрешением 1600 x 720 пикселей и пиковой яркостью в 600 нит.

Тыловая камера состоит из основного датчика на 50 МП и макрообъектива на 2 МП. Для селфи есть 8-мегапиксельная камера на фронтальной стороне.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 в сочетании с до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ основной памяти. Есть также технология виртуальной оперативной памяти и слот для SD-карты.

Poco C65. Фото: Poco Poco C65. Фото: Poco Poco C65. Фото: Poco

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Что касается программного обеспечения, то речь идет о MIUI 14. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Poco C65 будет доступен в черном, синем и фиолетовом цветах. Цены и дата старта продаж пока не разглашаются.