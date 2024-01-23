Тестуємо Redmi Note 13 Pro+. Чи стане новий Xiaomi народним улюбленцем: за і проти

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G тепер доступний для покупки в Україні. Очікування від останнього покоління цього "народного" смартфону середнього класу незмінні - функціонал преміального класу за доступною ціною, обовязково без вайбу дешевого китайського телефону.

15 січня в Україні стартував продаж смартфонів з нової серії Redmi Note 13. Лінійка представлена п'ятьма апаратами: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, а також топовий Redmi Note 13 Pro+ 5G. Старші моделі оснащені камерою на 200 Мп, досить продуктивними чипсетами і гарною оптимізацією.

В цьому огляді видання "препаруватиме" флагмана лінійки - смартфон Redmi Note 13 Pro+5G. На ввезенні гаджетів в Україну спеціалізується компанія "Алло", яка надала редакції гаджет для тестування.

Redmi Note 13 Pro+ є старшою моделлю в лінійці з п'яти смартфонів. Фото: Delo.ua.

На українському ринку топовий смартфон представлений в трьох кольорах - чорному Midnight Black, білому Moonlight White і сріблястому Aurora Purple. Комплектація з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної пам'яті коштує 17 999 грн, а топова на 12/512 ГБ - 19 999 грн.

Перше знайомство - телефон повністю "упакований"

Коробка з Redmi Note 13 Pro досить важка, оскільки вміщає все необхідне для використання смартфону тут і зараз. Така комплектація зручна для тих, хто хоче просто придбати телефон і не шукати в магазинах "допи" - захисну плівку, зарядку і захисний чохол. Все необхідне входить в базову комплектацію, тому користувачу не потрібно закладати більше закладених в бюджеті 18-20 тис. грн на купівлю цього телефону.

Чохол з комплекту зручний, але дещо "товстить" телефон. Він не широкий і зручно лежить в руці. Фото: Delo.ua.

Зараз багато нових смартфонів продаються без зарядного пристрою та навушників через моду на екологічність та зменшення кількості електронних відходів. Такі комплектації використовують Apple, Samsung, Xiaomi та інші виробники, тому окремо приємно бачити зарядний пристрій та чохол в коробці Redmi Note 13 Pro+ і всього сімейства Redmi Note 13.

Разом з топовим 13 Pro+ в комплекті йде швидка зарядка потужністю 120 Вт, котра дозволяє повністю зарядити телефон за півгодини. Саме це є серйозним аргументом для вибору максимального телефону в лінійці Redmi Note 13, оскільки інші чотири моделі комплектуються менш потужними зарядними пристроями.

Іншою сильною стороною максимального Redmi Note 13 Pro+ є його дизайн. Тут виробник продовжує використовувати звичну стилістику hi-tech, але тепер з вкрапленнями ретрофутуризму. Це перший телефон екран у Redmi з модними загнутими краями, що дозволяє "зачепити" аудиторію дорослих людей, які виросли біля кінескопних телевізорів. Потужні круглі камери на задній стороні гаджету посилюють це враження сучасного гаджету з нотками ретро-техніки.

Хоч це і справа смаку, але заокруглений екран виглядає дуже добре. Фото: Delo.ua.

Функціональних переваг такий дизайн не має, але він виглядає якісним і дорогим, що дозволяє телефону середнього класу конкурувати з гаджетами більш високої категорії. На додачу, за час користування телефоном жодного разу не підвів сенсор - телефон вірно зчитує кліки і правильно їх інтерпретує.

До реально важливих переваг нового смартфону можна віднести посилений захист від пилу та води. Redmi Note 13 Pro+ виробляється по стандарту IP68 проти IP53 у попереднього покоління Redmi Note. Виробник заявляє, що за час трирічного гарантійного строку під його корпус не потрапить пилюка, і телефон витримає півгодинне занурення в прісну воду. Очевидно, немає сенсу перевіряти гаджет з відкритим зарядним роз'ємом в воді, але візуально він виглядає міцно зібраним - можна як мінімум не боятись клацати його мокрими руками.

Та сама швидка зарядка на 120 Вт. Радимо не губити блок живлення і не від'єднувати кабель, з сторонні кабелем швидка зарядка не працює. Фото: Delo.ua.

Ще одною важливою зміною в новому смартфоні є перенос модуля відбитків пальців на дисплей замість корпусу, як це реалізувалось раніше. Датчик працює адекватно і дозволяє відмовитись від традиційного блокування через введення паролю або малювання геометричних фігур на екрані.

Акумулятор ємністю 5000 mAh цілком витримує півтори доби користування в звичайному режимі.

Загалом, інша "начинка" пристрою теж на місці. Бездротовий інфрачервоний передатчик, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 і 5G штатно працюють і адекватно синхронізуються з іншими пристроями.

Екран і продуктивність

13 покоління Redmi Note має дисплей з роздільною здатністю 2712x1220 проти 2400x1080 у попереднього покоління, хоча діагональ залишилась 6,67-дюймовою. Екран став яскравішим – до 1200 ніт проти 1100 ніт у попередника. Це опосередковано показує, що виробник не хвилюється за достатню ємність акумулятора - деякі китайські виробники спеціально "прикручують" яскравість дисплею щоб заявити збільшений інтервал між зарядками.

Користувач може налаштувати на свій смак баланс кольору, причому найбільш виграшно зображення передається через колірну схему "насичена". Із важливого - дисплей топового Redmi Note захищає очі користувача від шкідливого випромінювання, з телефону зручно читати текст як вдень, так і в темряві.

Загалом, екран піддослідного смартфону візуально не відрізняється від попереднього покоління Redmi Note 12 Pro 5G. Це не означає, що інженери Xiaomi не займалися покращенням гаджету: і у попередньої версії екран був непоганим, тому і в топовому Redmi Note 13 екран відповідає очікуванням.

Флагман серії Redmi Note 13 Pro+. Фото: Delo.ua.

На смартфоні добре виглядають ігри і потоковий контент, який супроводжується стереозвуком непоганої якості. Гаджет здатен голосно програвати музику, але є і недолік - на максимальній гучності сильно вібрує задня кришка.

Що стосується продуктивності, то у Redmi Note 13 Pro+ вона достатня для свого класу. Гаджет працює на чипсеті Mediatek Dimensity 7200-Ultra 2023 року, на якому розпаяні вісім процесорів - два високопродуктивних Cortex A715 з тактовою частотою 2,8 ГГц і шість енергоефективних Cortex A510 з тактовою частотою 2,0 ГГц. За "відмальовку" відео відповідає графічний процесор Mali-G610 MP4.

"Характер" у пристрою зовсім не гарячий. У стандартних завданнях (месенджери, соцмережі, відео, музика) смартфон майже завжди залишається прохолодним, а під час ігор не створює дискомфорту для рук. Якщо використовувати телефон у чохлі, то тепла від нього взагалі не відчувається.

В синтетичних тестах гаджет показує непогану номінальну продуктивність. В тесті GeekBench 6 він набирає 1118 балів в одноядерному тесті і 2656 балів в багатоядерному режимі.

Модель Результат Multi-core test Різниця в порівнянні з Note 13 Pro+ Орієнтовна ціна, тис. грн Redmi Note 13 Pro+ 2656 - 18 Xiaomi Poco X3 Pro 2461 -7,3% 10,3 Samsung Galaxy A52S SG 2738 +3% 13,6 Samsung Galaxy S21 FE 2896 +9% 24 Xiaomi Poco F3 3051 +14,8% 14 Google Pixel 6a 3056 +15% 12,9 Samsung Galaxy S22 3389 +27,6% 24,6

Що стосується графічної складової, то тут у Redmi Note 13 Pro+ доволі непогані результати. В бенчмарку 3DMark він набирає 4249 балів в тесті Wild Life, видаючи в середньому 25,44 кадри на секунду. Загалом, в іграх і мультимедіа пристрій показав кращі результати, ніж 59% усіх телефонів, протестованих в цьому застосунку.

Також варто навести результати тесту AnTuTu, згідно з яким Redmi Note 13 Pro+ набирає 729420 балів, що дозволяє йому займати 188 місце в рейтингу 200 найпродуктивніших смартфонів в історії. Співставні характеристики мають наступні моделі:

Модель Результат AnTuTu Орієнтовна ціна, тис. грн Honor 90 681177 20 OnePlus 9R 719055 18 Redmi Note 13 Pro+ 729420 18 Huawei P40 Pro 728111 27 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 750852 20,5 Motorola Edge 40 764015 14 Google Pixel 7a 822511 16,3 Xiaomi Poco F4 837176 14 Samsung Galaxy S21 Plus 936630 22,8 Xiaomi Poco F5 1123072 17

Таким чином, Redmi Note 13 Pro+ видає номінальну продуктивність, яка відповідає рівню інших нових смартфонів в своєму ціновому сегменті. Його запасу продуктивності і оперативної пам'яті має цілком вистачити на два-три роки комфортного серфінгу в інтернеті, сучасних ігор та використання мультимедіа.

Камера достатня для свого класу

Камера в 13-му поколінні Redmi Note, здається, залишилась на рівні попередника. Як і 12 Pro+, новий 13 Pro+ оснащується трьома фотомодулями: на 200 Мп, широкоформатною на 8 Мп та 2-х мегапіксельною камерою для макрозйомки.

Телефон робить гарні знімки при денному світлі, забезпечуючи хороший динамічний діапазон і справедливу передачу кольорів, без "мультяшності".

Якість зйомка в звичайному режимі "Фото" непогана. Фотографії виходять достатньо деталізованими, але за умови ретельного пошуку правильної точки фокусу. Для зйомки нерухомих об'єктів це не є проблемою, тоді як для рухомих "цілей" можна впустити можливість зробити гарний кадр.

Денна зйомка, чесна передача кольорів, нарікань немає. Фото: Delo.ua.

Особливо сподобалася деталізація зйомки в форматі 200 Мп - вона дозволяє роздивлятися окремі цеглини будинку, сфотографованого вище.

Вечірні кадри загалом теж непогані. Cуб'єктивно, кольори передаються вірно, але зображенню дещо бракує деталізації.

Київ, зйомка в нічному режимі. Фото: Delo.ua.

Ще в нічному режимі є незначні проблеми з фокусуванням на об’єкті зйомки, а також видимий піксельний шум.

Київ, зйомка в нічному режимі. Фото: Delo.ua.

Однак смартфон знімає 4K-відео зі швидкістю 30 кадрів в секунду, в той час, коли багато конкурентів вже перейшли на стандарт 60 кадрів/с.

Величезні камери тут не просто так - вони з'єднані з тепловідводними магістралями, які забирають назовні тепло від нагрітого чипсету. Фото: Delo.ua.

Загалом, виробнику варто було б активніше вкладатися в розвиток камер сімейства Redmi Note. На сьогодні камера телефону все ще достатня для його класу та ціни, але подальше зволікання Xiaomi з її модернізацією може почати відлякувати покупців.

Збалансованість як головна перевага

В цьому смартфоні спостерігається хороший баланс характеристик. Це стосується як "заліза", так і програмного забезпечення. Можна відмітити декілька факторів, які характеризують телефон з ліпшого боку:

Відсутність критичних багів в інтерфейсі Android 13 з оболонкою MIUI 14.0.1, яка була актуальною на момент написання огляду. Оболонка працює стабільно, без крашів анімації, посмикувань під час скролінгу в браузері чи месенджері, вильотів програм тощо;

Xiaomi обіцяє тривалий термін підтримки смартфону: ОС отримуватиме оновлення протягом трьох років, а система безпеки - чотирьох. Тим самим виробник окреслює планові строки експлуатації телефону, які перевищують стандартні два роки, що дає змогу сподіватись на його підвищену надійність;

Відсутність реклами і спливаючих вікон в базових застосунках і диспетчері файлів, чим часто "грішать" китайські телефони. Загалом, штатні застосунки MIUI зручні, працюють добре і інтуїтивно зрозумілі;

Можливо, один з найважливіших факторів - відсутність "китайщини". В Redmi Note 13 Pro+ нічого не виказує країну його походження, він виглядає повністю інтернаціональним. У нього чудова українська локалізація, в дальніх закутках меню немає ієрогліфів, гаджет не намагається запропонувати користувачу стартовий екран з мудрими порадами, що зустрічається у деяких телефонів з КНР;

Гарна сумісність з іншими гаджетами та ПК. Наприклад, телефон іншої китайської марки дозволяв автору огляду роздавати інтернет на ноутбук лише через відкриту точку доступу, з вимкненим протоколом WPA2/WPA3. До відкритого з'єднання одразу підключаються сторонні користувачі, що сильно гальмує швидкість інтернету і заважає працювати. Redmi Note 13 Pro+ за триденний досвід користування зміг "подружитися" з всіма запропонованими гаджетами;

Меню зручне та інтуїтивно зрозуміле, його можна швидко і легко налагодити під себе. Враховуючи повну комплектацію, цей телефон дуже зручним для зайнятих людей - на настройку і встановлення необхідних програм знадобиться година-дві.

В реальних умовах гаджет демонструє кращу швидкодію, ніж в синтетичних тестах. Redmi Note 13 Pro+ стабільно і без посмикувань "відпрацьовує" сучасні ігри, що можна пояснити гарною оптимізацією апаратної та програмної частини пристрою.

The Elder Scrolls: Blades часто дратує користувача пригальмовуваннями в бою, які заважають вчасно проводити комбо-атаки. На обстеженому телефоні вдалось поборотись з монстрами без лагів.

Redmi Note 13 Pro+ в молодшій комплектації з 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті виглядає найбільш збалансованим. Такий телефон є привабливішим за конкурентів, тоді як дорожча на 2 тис. грн максимальна комплектація 12/512 ГБ вже занадто "перекачана". Максимальний 13 Pro+ за 20 тис. грн програє в швидкодії POCO F5 Pro за 20,5 тис. грн, а по якості знімків поступається Google Pixel 7 за 20,35 тис. грн.

Не варто забувати про POCO X6 Pro 5G, який був нещодавно представлений на глобальному ринку, його версія 12/512 ГБ за 17 тис. грн стане потужним конкурентом не лише гаджетам Redmi, а і іншим представникам сегменту.

Зйомка Redmi Note 13 Pro+. Фото: Delo.ua.

Загалом, у Redmi Note 13 Pro+ 8/256 ГБ є всі шанси стати бестселером в своєму сегменті, і більшості користувачів вистачить базової комплектації.

Іншим непрямим підтвердженням збалансованості телефону є негативні відгуки про нього. Гаджет почали продавати в Китаї ще в 2023 році, і за цей час найбільше нарікань викликають дрібниці - відсутність роз'єму 3,5 для проводових навушників та неможливість користуватись безпроводовою зарядкою.

Отже, підведемо підсумки

Redmi Note 13 Pro+, флагман серії Redmi Note має декілька беззаперечних достоїнств, а саме:

Зарядний пристрій потужністю 120 Вт. Небагато смартфонів постачаються в такій комплектації, і можливість повністю зарядити телефон за 20-30 хвилин - надзвичайно корисна функція. Інші пристрої лінійки комплектуються зарядкою на 67 Вт, тому є сенс заплатити дещо більше за швидке заряджання; Посилений захист від пилу та води стандарту IP68, котрий досі є рідкістю навіть серед телефонів вищого і преміального класу. Звісно, ніхто не збирається пірнати в морі з смартфоном, але з таким захистом можна хоча б не боятися торкатись його вологими руками чи класти на вогку поверхню;

Нарешті гарний дизайн. Попередні декілька поколінь Redmi Note 13 Pro+ не відрізнялись ефектним зовнішнім виглядом. Note 13 Pro+ виглядає дорогим, не в останню чергу завдяки заокругленому дисплею та двом потужним камерам; Збалансована апаратна частина. В цьому телефоні не можна знайти компонентів, на яких би явно зекономили. Немає і революційних чипів та технологій - гаджет укомплектований рівно на свою ціну; Зручна та стабільна програмна оболонка серії Redmi, обкатана з 2013 року безліччю користувачів по всьому світу.

Є і певні зауваження: