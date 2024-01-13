Samsung іде стопами Google: смартфони S24 оновлюватимуться протягом 7 років, – ЗМІ

Компанія Samsung випускатиме оновлення для серії смартфонів Galaxy S24 до 2031 року. Про це повідомляє Android Headlines.

Таким чином, Samsung збирається запропонувати оновлення операційної системи протягом семи років. Це означає, що лінійка S24 зможе отримати Android 21.

Поточна стратегія південнокорейського техногіганта передбачає пʼятирічне оновлення флагманів. Однак схоже, що компанія змінює плани.

Раніше про семирічний термін випуску оновлень і запчастин оголосила Google. Фірма пообіцяла робити це для смартфонів Pixel 8, які представила восени 2023-го.

Galaxy S24: характеристики

За даними інсайдера Евана Бласса, смартфони Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra працюватимуть на чипі Snapdragon 8 Gen 3 принаймні в США, Канаді та Китаї. Можливо, що в інших країнах пристрої продаватимуться з процесором Exynos 2400 від Samsung.

Стандартний S24 отримає 6,2-дюймовий екран, тоді як S24+ – 6,7-дюймовий, а версію Ultra оснастять 6,8-дюймовою панеллю.

Як вказує WinFuture, камера в перших двох моделях матиме датчики на 50, 10 і 12 МП, тоді як у S24 Ultra – на 200, 50, 10 і 12 МП.

Очікується, що лінійка буде оснащена функціями штучного інтелекту. Презентація смартфонів відбудеться 17 січня.