Секретів стало менше. В мережі розкрили "начинку" всієї лінійки Samsung Galaxy S24

Компанія Samsung 17 січня планує представити лінійку смартфонів Galaxy S24. Чутки щодо них набирають обертів, і тепер інсайдер Еван Бласс оприлюднив характеристики пристроїв, пише Engadget.

Передбачається, що S24, S24+ і S24 Ultra працюватимуть на чипі Snapdragon 8 Gen 3, принаймні в США, Канаді та Китаї. Можливо, що в інших країнах пристрої продаватимуться з процесором Exynos 2400 від Samsung.

Також усі три моделі матимуть максимальну яскравість у 2600 ніт і сертифікат захисту від води та пилу IP68.

Samsung Galaxy S24: специфікації

Згідно з витоком, стандартний Galaxy S24 отримає 6,2-дюймовий AMOLED 2X-екран із роздільною здатністю FHD.

Основна камера буде 50-мегапіксельною, вона зможе знімати 8K-відео. Також смартфон отримає телеобʼєктив, який забезпечить 30-кратне цифрове й 3-кратне оптичне приближення.

Імовірно, ґаджет матиме 8 ГБ оперативної пам’яті та варіанти внутрішньої пам’яті на 128 ГБ та 256 ГБ. Акумулятор ємністю 4000 мА·год можна буде зарядити до 50% за 30 хвилин.

S24+: особливості смартфона

Galaxy S24+ матиме таку ж камеру, що й базова модель. Ключовою відмінністю стане дисплей, діагональ якого становитиме 6,7-дюйма. При цьому роздільною здатністю вказують QHD+.

Можливо, смартфон оснастять батареєю на 4900 мА·год, яка за пів години заряджатиметься до 65%. Також пристрій матиме 12 ГБ оперативної памʼяті, й варіанти внутрішньої на 256 і 512 ГБ.

Galaxy S24 Ultra: характеристики

На відміну від попередніх двох ґаджетів, корпус яких буде виготовлено з алюмінію, S24 Ultra може отримати титанову рамку.

Пристрій матиме такі ж параметри пам’яті, як і S24+, однак виділятиметься значно кращою системою камери. Йдеться про основний датчик на 200 МП, а також підтримку 10-кратного оптичного та 100-кратного цифрового зуму.

Дисплей AMOLED 2X із роздільною здатністю QHD+ буде 6,8-дюймовим, а ємність акумулятора досягне 5000 мА·год.

Смартфон продаватиметься із вбудованим стилусом S Pen.