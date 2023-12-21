Для фанатів "Історії іграшок". Xiaomi представила новий варіант смартфона Civi 3 (ФОТО)

Влітку компанія Xiaomi випустила спеціальну версію смартфона Civi 3, розмістивши на корпусі зображення Міккі Мауса на честь 100-річчя студії Disney. Тепер цей же ґаджет виходить у новому варіанті – з ведмедем на прізвисько Татко з "Історії іграшок 3", пише IT Home.

Новинка називається Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. У комплекті зі смартфоном продаватиметься чохол із підставкою у вигляді плюшевої голови ведмедя, ланцюжок для пристрою, листівка, набір наклейок і магнітна підставка.

Рамка модуля камери та рамка самого смартфона мають золотий колір. Зображення Лотсо на задній панелі надруковане.

Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Фото: Xiaomi / Weibo Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Фото: Xiaomi / Weibo Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Фото: Xiaomi / Weibo

Смартфон буде доступний у версії з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ основної памʼяті. Попередні замовлення в Китаї вже розпочалися, однак ціна поки що невідома. Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear надійде в продаж 22 грудня, партія буде обмеженою.

Xiaomi Civi 3: характеристики

Оригінальний Civi 3 було представлено навесні 2023 року. Апарат працює на чипі Dimensity 8200 Ultra.

Пристрій отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,55 дюйма та кадровою частотою на 120 Гц. Тилова камера складається з датчиків на 50, 8 і 2 МП, спереду розташовані два модулі по 32 МП кожний.

Ємність батареї становить 4500 мА·год, вона підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт.

Для версії на 12+512 ГБ памʼяті була заявлена ціна в 2699 юанів (близько 378 доларів).