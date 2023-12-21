Для фанатов "Истории игрушек". Xiaomi представила новый вариант смартфона Civi 3 (ФОТО)

Летом компания Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Civi 3, разместив на корпусе изображение Микки Мауса в честь 100-летия студии Disney. Теперь этот же гаджет выходит в новом варианте – с медведем по кличке Лотсо из "Истории игрушек 3", пишет IT Home.

Новинка называется Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. В комплекте со смартфоном будет продаваться чехол с подставкой в виде плюшевой головы медведя, цепочка для устройства, открытка, набор наклеек и магнитная подставка.

Рамка модуля камеры и рамка смартфона имеют золотой цвет. Изображение Лотсо на задней панели напечатано.

Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Фото: Xiaomi / Weibo Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Фото: Xiaomi / Weibo Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear. Фото: Xiaomi / Weibo

Смартфон будет доступен в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти. Предварительные заказы в Китае уже начались, однако цена пока неизвестна. Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear поступит в продажу 22 декабря, партия будет ограничена.

Xiaomi Civi 3: характеристики

Оригинальный Civi 3 был представлен весной 2023 года. Аппарат работает на чипе Dimensity 8200 Ultra.

Устройство получило AMOLED-дисплей с диагональю 6,55 дюйма и кадровой частотой 120 Гц. Тыловая камера состоит из датчиков на 50, 8 и 2 МП, спереди расположены два модуля по 32 МП каждый.

Емкость батареи составляет 4500 мА·ч, она поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Для версии на 12+512 ГБ памяти была заявлена цена в 2699 юаней (около 378 долларов).