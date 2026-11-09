Оренда житла з дітьми: з якими труднощами стикаються українські сім’ї та як вирішують питання пошкодження майна

Досвід сімей із дітьми під час пошуку орендованого житла буває різним, однак для багатьох цей процес не обходиться без перешкод. Так, 41% опитаних розповіли про певні труднощі з орендою, а для 8% пошук житла був особливо складним.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX.

Пошук орендованого житла для сімей із дітьми не завжди простий

За результатами опитування, 41% респондентів зізналися, що стикалися з певними труднощами під час оренди житла з дітьми, ще 8% охарактеризували цей процес як дуже складний. Разом із тим не всі сім’ї мали негативний досвід: 34% опитаних повідомили, що пошук житла був не надто складним, а 16% взагалі не відчули труднощів.

“На ринку оренди досі можна зустріти упередження, що наявність дітей автоматично означає вищий ризик пошкодження житла. Проте на практиці відповідальність орендарів значно більше залежить від самих людей, їхнього ставлення до чужого майна та дотримання домовленостей, ніж від того, чи є в родині дитина. Такі упередження ускладнюють пошук житла для великої частини сімей, але водночас звужують коло потенційних орендарів і для самих власників”, – зазначає Оксана Остапчук, керівниця розвитку продажів OLX Нерухомість.

Чи пошкоджують діти орендоване майно

Одним із поширених побоювань власників нерухомості є можливе псування майна дітьми. Однак результати дослідження свідчать, що такі побоювання не завжди відповідають реальності.

Так, 56% опитаних, які мали досвід оренди житла з дітьми, повідомили, що жодних пошкоджень не виникало. Ще 35% стикалися лише з незначними проблемами, тоді як про серйозне пошкодження житла або майна розповіли 8% респондентів.

Якщо ж пошкодження все-таки траплялися, сторони здебільшого знаходили спосіб владнати ситуацію. Зокрема:

35% орендарів частково ремонтували або замінювали пошкоджені речі;

29% повністю відшкодовували збитки шляхом заміни майна;

19% компенсували його вартість грошима;

у 14% випадків витрати покривалися із застави;

ще у 4% ситуацій власники не вимагали компенсації.

Таким чином, у більшості випадків питання пошкодженого майна вдавалося вирішити без серйозних конфліктів між сторонами.

Як уникнути непорозумінь між власниками та орендарями

Щоб мінімізувати ризики та запобігти можливим суперечкам, власникам і орендарям варто заздалегідь обговорити умови відповідальності за стан житла та майна. Важливо зафіксувати відповідні положення в договорі оренди, щоб кожна зі сторін розуміла свої права й обов’язки.

Такий підхід допомагає захистити інтереси власника нерухомості та водночас забезпечує орендарям чітке розуміння умов проживання. Якщо самостійно досягти згоди складно, посередником у переговорах може стати фахівець із нерухомості.

Як показують результати дослідження, допомога рієлторів залишається актуальною для українців під час пошуку орендованого житла. Серед респондентів, які користувалися такими послугами, 29% зазначили, що фахівець повністю допоміг їм знайти житло. Ще 29% оцінили його допомогу як часткову.

Отже, оренда житла сім’ями з дітьми є звичним явищем на українському ринку нерухомості. Сам факт наявності дітей у родині не повинен автоматично сприйматися як додатковий ризик для власника. Набагато важливішими є відповідальність орендарів, дбайливе ставлення до чужого майна та прозорі домовленості, закріплені в договорі. Саме це створює основу для комфортної та безпечної співпраці обох сторін.

Нагадаємо, 89% орендодавців враховують наявність домашніх тварин у претендентів на довгострокову оренду житла, а 65% пошукачів отримували відмову через улюбленців.