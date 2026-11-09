Аренда жилья с детьми: с какими трудностями сталкиваются украинские семьи и как решают вопросы повреждения имущества

Опыт семей с детьми при поиске арендованного жилья бывает разным, однако для многих этот процесс не обходится беспрепятственно. Да, 41% опрошенных рассказали об определенных трудностях с арендой, а для 8% поиск жилья был особенно сложным.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX.

Поиск арендованного жилья для семей с детьми не всегда прост

По результатам опроса, 41% респондентов признались, что сталкивались с определенными трудностями при аренде жилья с детьми, еще 8% охарактеризовали этот процесс как очень сложный. Вместе с тем, не все семьи имели негативный опыт: 34% опрошенных сообщили, что поиск жилья был не слишком сложным, а 16% вообще не испытали трудностей.

"На рынке аренды до сих пор можно встретить предупреждение, что наличие детей автоматически означает более высокий риск повреждения жилья. Однако на практике ответственность арендаторов значительно больше зависит от самих людей, их отношения к чужому имуществу и соблюдения договоренностей, чем от того, есть ли в семье ребенок. Такие предупреждения затрудняют поиск жилья для больших части семей владельцев”, – отмечает Оксана Остапчук, руководительница развития продаж OLX Недвижимость.

Повреждают ли дети арендованное имущество

Одним из распространенных опасений владельцев недвижимости является возможная порча имущества детьми. Однако результаты исследования свидетельствуют, что подобные опасения не всегда соответствуют реальности.

Так, 56% опрошенных, имеющих опыт аренды жилья с детьми, сообщили, что никаких повреждений не возникало. Еще 35% сталкивались только с незначительными проблемами, в то время как о серьезном повреждении жилья или имущества рассказали 8% респондентов.

Если же повреждения все же случались, стороны в большинстве своем находили способ уладить ситуацию. В частности:

35% арендаторов частично ремонтировали или заменяли поврежденные вещи;

29% полностью возмещали ущерб путем замены имущества;

19% компенсировали его стоимость деньгами;

в 14% случаев расходы покрывались из залога;

еще в 4% ситуаций владельцы не требовали компенсации.

Таким образом, в большинстве случаев вопросы поврежденного имущества удавалось решить без серьезных конфликтов между сторонами.

Как избежать недоразумений между собственниками и арендаторами

Чтобы минимизировать риски и предотвратить возможные споры, владельцам и арендаторам следует заранее обсудить условия ответственности за состояние жилья и имущества. Важно зафиксировать соответствующие положения в договоре аренды, чтобы каждая из сторон понимала свои права и обязанности.

Такой подход помогает защитить интересы собственника недвижимости и обеспечивает арендаторам четкое понимание условий проживания. Если самостоятельно добиться согласия сложно, посредником в переговорах может стать специалист по недвижимости.

Как показывают результаты исследования, помощь риелторов остается актуальной для украинцев при поиске арендованного жилья. Среди респондентов, пользовавшихся такими услугами, 29% отметили, что специалист полностью помог найти жилье. Еще 29% оценили его пособие как частичную.

Итак, аренда жилья семьями с детьми является обычным явлением на украинском рынке недвижимости. Сам факт наличия детей в семье не должен автоматически рассматриваться как дополнительный риск для владельца. Гораздо важнее ответственность арендаторов, бережное отношение к чужому имуществу и прозрачные договоренности, закрепленные в договоре. Это создает основу для комфортного и безопасного сотрудничества обеих сторон.

Напомним, 89% арендодателей учитывают наличие домашних животных у претендентов на долгосрочную аренду жилья, а 65% поисковиков получали отказ из-за любимцев.