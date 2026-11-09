Кличко отреагировал на идею Зеленского о бесплатном проезде в общественном транспорте Киева: что говорит

Мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал идею президента Владимира Зеленского по программе бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и поручение обеспечить достаточный резерв автобусов.

Как сообщает Dilo, об этом Кличко написал в соцсетях.

Автобусы есть, водителей нет

Мэр столицы подчеркнул, что автобусы, чтобы добавить, у Киева есть, но водителей нет.

Кличко напомнил, что в настоящее время, когда электротранспорт не работает, в столице количество маршрутов увеличилось до 129. На них курсируют 418 автобусов, на которых работают 685 водителей. Еще 114 маршрутов обеспечивают частные перевозчики (680 маршруток).

Мэр столицы сообщил, что КП «Киевпасстранс» имеет возможность дополнительно увеличить количество автобусов еще на 25 единиц (технически исправных и готовых выехать на линии). Кличко подчеркнул, что для этого необходимо задействовать дополнительно по меньшей мере 50 водителей категории D. Кроме того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие через определенный лимит не может забронировать новых водителей.

"Отмечу и то, что для полноценной замены работы метро по количеству перевезенных пассажиров необходимо до 1020 автобусов! Но ведь очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Поскольку ездит по улично-дорожной сети в транспортном потоке с частными транспортными средствами", - отметил Кличко.

Идея бесплатного проезда

Относительно средств на «бесплатный проезд» мэр столицы посоветовал правительству, прежде чем найти деньги на новую идею Зеленского, сначала вернуть задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников в размере более 8 млрд грн. Кличко напомнил, что ежегодно общественный транспорт столицы за средства городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым «обеспечивает» государство.

Словом, с планом устойчивости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт…

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов.

Ранее Кличко отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского о недостаточной подготовке столицы к отопительному сезону и российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Он подверг сомнению обоснованность обвинений в адрес городских властей и призвал центральную власть к конструктивному сотрудничеству.