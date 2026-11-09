Кличко відреагував на ідею Зеленського про безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва: що каже

Мер столиці Віталій Кличко розкритикував ідею президента Володимира Зеленського щодо програми безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та доручення забезпечити достатній резерв автобусів.

Як повідомляє Dilo, про це Кличко написав у соцмережах.

Автобуси є, водіїв немає

Мер столиці наголосив, що автобуси, щоб додати, у Києва є, але водіїв немає.

Кличко нагадав, що наразі, коли електротранспорт не працює, в столиці кількість маршрутів збільшили до 129. На них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Також іще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники (680 маршруток).

Мер столиці повідомив, що наразі КП «Київпастранс» має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Кличко підкреслив, що для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв.

"Зазначу й те, що для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів! Але ж очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", - зауважив Кличко.

Ідея безкоштовного проїзду

Щодо коштів на «безкоштовний проїзд», мер столиці порадив уряду, перед тим, як знайти гроші на нову ідею Зеленського, спочатку повернути заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків у розмірі понад 8 млрд грн. Кличко нагадав, що щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким «забезпечує» держава.

Словом, з планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на півроку. Тепер взялася за громадський транспорт…

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та забезпечити достатній резерв автобусів.

Раніше Кличко відреагував на заяви президента Володимира Зеленського про недостатню підготовку столиці до опалювального сезону та російських атак на енергетичну інфраструктуру. Він поставив під сумнів обґрунтованість звинувачень на адресу міської влади та закликав центральну владу до конструктивної співпраці.