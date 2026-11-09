Tesla остаточно зупиняє лінію Cybertruck: клієнтам повертатимуть гроші за передзамовлення

Компанія Tesla готується достроково згорнути випуск свого футуристичного пікапа Cybertruck на заводі в Техасі. Через суттєвий розрив між реальними спроможностями та кількістю замовлень автовиробнику доведеться скасувати частину броней та віддати гроші покупцям.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія фізично не встигне зібрати всі замовлені авто.

Виробник намагатиметься випустити максимальну кількість пікапів протягом найближчих восьми місяців, проте значній частині клієнтів усе ж повернуть внесені застави.

Щоб максимально задовольнити попит перед остаточною зупинкою конвеєра, на заводі запровадять додаткову виробничу зміну.

Згортання лінійки Cybertruck заплановане на середину 2027 року. Після цього Tesla демонтує обладнання та перенаправить вивільнені ресурси на масове виробництво роботаксі Cybercab.

Саме безпілотний транспортний засіб Cybercab наразі є головним елементом стратегії Маска щодо розвитку повністю автономного водіння.

Tesla розпочала перші поставки Cybertruck наприкінці 2023 року, однак реальний попит виявився значно нижчим за початкові оцінки керівництва. За даними аналітиків Kelley Blue Book, торік продажі пікапа в США впали на 48% і склали лише 20 237 одиниць.

Ці цифри кардинально відрізняються від попередніх публічних прогнозів Маска, який розраховував продавати до 250 000 екземплярів Cybertruck щороку.

Раніше повідомлялося,що компанія Tesla готується до суттєвих змін на своїх виробничих потужностях. Автовиробник планує зменшити обсяги випуску електричного пікапа Cybertruck на гігафабриці в Техасі вже в середині наступного року, щоб звільнити ресурси під нове роботаксі Cybercab.