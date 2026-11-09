180 млн грн на місяць: скільки коштуватиме бюджету безкоштовний проїзд у Києві?

Запровадження безкоштовного проїзду в усіх комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях Києва потребуватиме близько 2,2 млрд грн бюджетної компенсації на рік. Щомісячні витрати можуть становити приблизно 180 млн грн.

Як пише Dilo, таку оцінку навів ексзаступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

За його словами, саме такою може бути сума компенсації для комунального підприємства "Київпастранс" у разі повного скасування оплати за проїзд у наземному громадському транспорті столиці.

Довгань звернув увагу на значне навантаження на державний бюджет, який уже має великий дефіцит. На його думку, кошти доцільніше спрямувати на відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, розвиток розподіленої генерації для водоканалів та захист київських мостів.

Якщо ж безкоштовний проїзд запровадять лише на період перебоїв у роботі метро або обмежень руху мостами, обсяг компенсації залежатиме від тривалості таких заходів і кількості маршрутів, на яких скасують оплату.

Що відомо про ініціативу

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Також доручення передбачає забезпечення достатнього резерву автобусів для столиці.

Ініціатива пов'язана з необхідністю забезпечити транспортне сполучення міста в разі перебоїв у роботі метро та обмежень руху через Дніпро.

Кличко розкритикував ініціативу Зеленського щодо безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва. За його словами, головна проблема зараз - не в оплаті проїзду, а в нестачі водіїв і автобусів, адже для повноцінної заміни метро знадобилося б понад тисячу автобусів.