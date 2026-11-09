Україна розробляє перехоплювачі ракет "Орєшнік": уже провели три випробування

Україна випробовує власні системи перехоплення ракет у ближньому космосі. Розробки мають допомогти протидіяти повітряним і балістичним загрозам, зокрема російському ракетному комплексу “Орєшнік”.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, українські військові вже провели три випробування позаатмосферних систем знищення. Їхня мета - перехоплювати ракети на ділянці польоту за межами атмосфери.

Росія щонайменше тричі застосовувала "Орєшнік". Цей ракетний комплекс виводить боєголовки на висоту, що відповідає ближньому космосу, після чого вони розділяються та рухаються до цілей за індивідуальними траєкторіями.

Оскільки пускові майданчики таких ракет розташовані переважно в глибині російської території та залишаються поза зоною ураження України, одним із варіантів протидії є знищення ракет безпосередньо під час позаатмосферної частини польоту.

Україна працює над серійним виробництвом перехоплювачів

Голова підкомітету з питань державної безпеки парламентського комітету з питань оборони Федір Веніславський назвав розробку одним із пріоритетних напрямів.

За його словами, Україна вже продемонструвала запуски таких систем і тепер перевіряє, чи можна налагодити їхнє серійне виробництво.

Водночас ключовою перешкодою для реалізації проєкту залишається фінансування.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.