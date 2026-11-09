Ціни на електроенергію в Європі злетіли вище €600 через зупинку вітрових станцій

У країнах Європи біржові ціни на електроенергію у вечірні пікові години понеділка, 9 листопада, перевищили позначку у 600 євро за мегават-годину. Головною причиною такого різкого здорожчання став колапс вітрової генерації через безвітряну та хмарну погоду.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За прогнозами синоптиків, низьке виробництво енергії сонцем і вітром у північно-західній та центральній частинах континенту триватиме щонайменше до середи. Особливо відчутний штиль фіксують у Німеччині, Великій Британії та державах Бенілюксу. Британський оператор енергомережі вже попередив про можливий дефіцит потужності вранці в понеділок обсягом близько 1,4 гігавата.

Запуск газових станцій і похолодання

Енергетичний сектор Європи зіткнувся із явищем Dunkelflaute — так у Німеччині називають тривалий період похмурого безвітря, коли сонячні та вітрові електростанції майже не виробляють струм. Щоб забезпечити споживачів, енергокомпанії змушені запускати дорожчі теплові електростанції на природному газі.

Оскільки вартість блакитного палива цьогоріч залишається високою, а газові станції зазвичай формують кінцеву ринкову вартість електрики, це одразу штовхає біржові ціни вгору.

Ситуацію ускладнює зниження температури повітря, яка цього тижня опустилася на 1–3 градуси нижче за звичну норму, що збільшило витрати на опалення.

На біржах котирування на ринку "на добу наперед" на понеділок також зафіксували рекордні рівні: у Франції ціна склала 334,12 євро за МВт·год (найвищий показник із грудня 2022 року), а в Німеччині — 345,64 євро, при цьому окремі чвертьгодинні вечірні піки підіймалися вище 600 євро. Грудневі контракти на німецькому ринку вже перевищують позначку 200 євро за МВт·год — це вдвічі більше, ніж торік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість газу та електроенергії в Європі суттєво відрізняється залежно від країни. На початку вересня 2026 року найвищі ціни на електроенергію зафіксували в Бельгії, Німеччині та Ірландії, тоді як в Україні вона коштувала €0,084 за кВт·год — найменший показник серед європейських країн.