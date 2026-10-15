Ціни на електроенергію в Європі: де платять найбільше і яке місце посідає Україна

Вартість газу та електроенергії в Європі суттєво відрізняється залежно від країни. На початку вересня 2026 року найвищі ціни на електроенергію зафіксували в Бельгії, Німеччині та Ірландії, тоді як в Україні вона коштувала €0,084 за кВт·год — найменший показник серед європейських країн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Euronews.

Де найдорожча електроенергія

На початку вересня середня ціна електроенергії для домогосподарств у столицях країн ЄС становила €0,272 за кВт·год. Найвищі тарифи зафіксували в Бельгії — €0,413 за кВт·год, Німеччині — €0,396 та Ірландії — €0,387.

До країн із високими цінами також належать Швейцарія — €0,386 за кВт·год, Велика Британія — €0,383, Італія — €0,366, Австрія — €0,344 та Чехія — €0,343.

В Україні цей показник становив €0,084 за кВт·год. Серед інших країн із нижчими цінами — Угорщина, де електроенергія коштувала €0,103 за кВт·год, Чорногорія — €0,113, Сербія — €0,116 та Мальта — €0,123.

Інфографіка Dilo за даними Euronews (ціни наведені в євроцентах)

Як зазначають аналітики, з 2 лютого до 1 вересня 2026 року ціни на електроенергію для домогосподарств у країнах ЄС у середньому зросли на 4,2%.

Що відбувається з цінами на газ

На оптовому ринку Європи 13 жовтня ціна газу сягнула €87,20 за МВт·год — найвищого рівня майже за чотири роки. До початку конфлікту навколо Ірану вона становила близько €32 за МВт·год.

Водночас із 2 лютого до 1 вересня 2026 року ціни на газ для домогосподарств у столицях країн ЄС у середньому зросли на 12%. Співвідношення цін на газ та електроенергію відрізняється залежно від країни: Швеція та Нідерланди мають порівняно низькі або середні тарифи на електроенергію, але належать до країн із дорогим газом. У Румунії, Бельгії та Великій Британії ситуація протилежна.

Фактичні суми в рахунках домогосподарств залежать від тарифів постачальників, обсягів споживання, умов контрактів, державної підтримки та температури повітря. На думку фахівців холодна зима за недостатніх запасів може посилити тиск на ринок.

Ситуація із запасами газу в ЄС

Щодо запасів газу, то Європа входить у зиму зі зниженими показниками. За даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), станом на 3 жовтня сховища ЄС були заповнені на 72,4%, що є найнижчим показником для цієї пори року з 2011 року. Це робить усю європейську енергосистему більш чутливою до зимових холодів порівняно з попередніми роками.

Як повідомлялося раніше, до початку зими газові сховища Європи можуть бути заповнені лише на 75–78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів менше за середній показник за п'ять років. Через дефіцит запасів і перебої з постачанням газ у Європі може залишатися дорогим щонайменше до 2027 року.