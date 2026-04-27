Ціни на електроенергію в Європі обвалилися через високу виробку сонячної енергії

В Європі обвалилися ціни на електроенергію через надлишок сонячного світла. Поєднання ясної погоди та низького попиту призвело до того, що на енергобіржах електрика коштувала “менше нуля”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

У Німеччині в пікові години сонячної активності ціна за одну мегават-годину впала до позначки мінус 413,77 євро.

Аналогічна ситуація спостерігалася і в сусідній Франції, де котирування опустилися до мінус 412,55 євро за мегават-годину, що стало справжнім шоком для ринку.

Часті випадки встановлення від’ємних цін підкреслюють глибоку структурну проблему європейської енергосистеми.

Зазначається, що стрімкий розвиток сонячної генерації в останні роки випередив модернізацію мереж та створення потужностей для накопичення енергії. Наразі система фізично не здатна поглинути весь надлишок виробленої електрики, що змушує операторів тимчасово відключати сонячні парки.

Попри денний обвал, вечірні години принесли протилежну тенденцію — ціни почали стрімко зростати, щойно сонячна генерація пішла на спад.

Фахівці зазначають, що така величезна різниця в тарифах протягом однієї доби є ознакою незбалансованості.

Без масштабного впровадження промислових акумуляторів та систем балансування енергосистема Європи залишатиметься вразливою до різких перепадів, які створюють додаткові ризики для виробників відновлюваної енергії.

