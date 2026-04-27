Цены на электроэнергию в Европе рухнули из-за высокой выработки солнечной энергии

В Европе рухнули цены на электроэнергию из-за избытка солнечного света. Сочетание ясной погоды и низкого спроса привело к тому, что на энергобиржах электричество стоило "меньше нуля".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

В Германии в пиковые часы солнечной активности цена за один мегаватт-час упала до отметки минус 413,77 евро.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседней Франции, где котировки опустились до минус 412,55 евро за мегаватт-час, что стало настоящим шоком для рынка.

Частые случаи установления отрицательных цен подчеркивают глубокую структурную проблему европейской энергосистемы.

Отмечается, что стремительное развитие солнечного поколения в последние годы опередило модернизацию сетей и создание мощностей для накопления энергии. Пока система физически не способна поглотить весь избыток производимого электричества, что заставляет операторов временно отключать солнечные парки.

При дневном обвале, вечерние часы принесли противоположную тенденцию — цены начали стремительно расти, как только солнечная генерация пошла на убыль.

Специалисты отмечают, что такая огромная разница в тарифах в течение одних суток является признаком несбалансированности.

Без масштабного внедрения промышленных аккумуляторов и систем балансировки энергосистема Европы будет оставаться уязвимой к резким перепадам, создающим дополнительные риски для производителей возобновляемой энергии.

