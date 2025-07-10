Солнце победило атом и уголь: ЕС впервые сгенерировал больше всего электроэнергии из солнца

По результатам июня впервые в истории в Европейском Союзе солнечная энергетика вышла на первое место по объему сгенерированной электроэнергии. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Euronews.

Новые данные энергетического аналитического центра Ember показывают, что солнечная энергетика составила 22,1% от общего объема электроэнергии ЕС в июне 2025 года, что чуть больше ядерной энергии и, что важно, значительно опережает ископаемое топливо.

По меньшей мере 13 государств-членов достигли ежемесячных рекордов солнечной энергетики, включая Нидерланды (40,5%) и Грецию (35,1%) благодаря росту мощностей и периоду солнечной погоды.

Этот оползень также помог ЕС справиться со скачком спроса на энергоносители, вызванным жарой в начале лета, которая продолжает поражать континент.

С ростом солнечной энергетики зависимость Европы от угля резко снизилась.

Только 6,1% электроэнергии ЕС производилось из угля, что меньше, чем 8,8% годом ранее, и это самый низкий месячный уровень за всю историю наблюдений.

Германия и Польша, на которые вместе приходится большинство потребления угля в ЕС, претерпели рекордно низкие показатели. Германия производила только 12,4% своей электроэнергии из угля, в то время как энергетический баланс Польши все еще содержит значительную его часть – 42,9% в целом.

Другие страны, включая Чехию (17,9%), Болгарию (16,7%) и Данию (3,3%), тоже достигли новых минимумов.

Европа постепенно отказывается от угля

С ростом солнечной энергетики зависимость Европы от угля резко снизилась. Только 6,1% электроэнергии ЕС производится из угля, что меньше, чем 8,8% годом ранее и самый низкий месячный уровень за всю историю наблюдений.

Германия и Польша, на которые вместе приходится большинство потребления угля в ЕС, претерпели рекордно низкие показатели. Германия производила только 12,4% своей электроэнергии из угля, в то время как энергетический баланс Польши все еще содержит значительную его долю – 42,9% в целом.

Другие страны, включая Чехию (17,9%), Болгарию (16,7%) и Данию (3,3%), тоже достигли новых минимумов.

Европейская комиссия сообщает, что почти девять из десяти европейцев поддерживают действия ЕС по увеличению использования возобновляемой энергии. Во многих странах солнечные панели на крышах, более дешевые счета и независимость от нестабильных рынков ископаемого топлива также находят отклик у более молодых и более климатически осведомленных потребителей.

Исследования показывают, что схемы общественной энергетики, предлагающие скидки, общую собственность или создание рабочих мест, получают постоянную поддержку европейских жителей. Проекты, которые привлекают общины на ранней стадии и получают общие финансовые выгоды, также имеют больше шансов на успех в долгосрочной перспективе.

Из-за блекаутов в 2024 году украинский рынок установки СЭС взорвался

Массированные обстрелы и постоянные отключения электроэнергии заставили украинцев серьезно задуматься над альтернативными источниками энергии. В результате спрос на установку солнечных электростанций в Украине существенно вырос , а количество компаний, предоставляющих такие услуги, выросло в несколько раз.

Опираясь на косвенные данные, эксперты отмечают, что в прошлом году в Украине была установлена СЭС суммарной мощностью более 800 МВт, а общая капиталоемкость рынка в 2024 году составила около $320 млн. При этом средняя маржинальность бизнеса по установлению СЭС на украинском рынке ориентировочно составляет 10-15%. Таким образом, если компании YASNO удастся нарастить свою долю на рынке до 10%, ее выручка от этого вида деятельности при условии сохранения спроса на уровне прошлогоднего может составить $32 млн.