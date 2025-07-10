Сонце перемогло атом і вугілля: ЄС вперше згенерував найбільше електроенергії з сонця

За результатами червня вперше в історії у Європейському Союзі сонячна енергетика вийшла на перш місце за обсягом згенерованої електроенергії. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Euronews.

Нові дані енергетичного аналітичного центру Ember показують, що сонячна енергетика становила 22,1% від загального обсягу електроенергії ЄС у червні 2025 року, що трохи більше, ніж ядерна енергетика, і, що важливо, значно випереджає викопне паливо.

Щонайменше 13 держав-членів досягли щомісячних рекордів сонячної енергетики, включаючи Нідерланди (40,5%) та Грецію (35,1%), завдяки зростанню потужностей та періоду сонячної погоди.

Цей зсув також допоміг ЄС впоратися зі стрибком попиту на енергоносії, спричиненим спекою на початку літа, яка продовжує вражати континент.

Зі зростанням сонячної енергетики залежність Європи від вугілля різко зменшилася.

Лише 6,1% електроенергії ЄС вироблялося з вугілля, що менше, ніж 8,8% роком раніше, і це найнижчий місячний рівень за всю історію спостережень.

Німеччина та Польща, на які разом припадає більшість споживання вугілля в ЄС, зазнали рекордно низьких показників. Німеччина виробляла лише 12,4% своєї електроенергії з вугілля, тоді як енергетичний баланс Польщі все ще містить значну його частину – 42,9% загалом.

Інші країни, включаючи Чехію (17,9%), Болгарію (16,7%) та Данію (3,3%), також досягли нових мінімумів.

Європа поступово відмовляється від вугілля

Зі зростанням сонячної енергетики залежність Європи від вугілля різко зменшилася. Лише 6,1% електроенергії ЄС виробляється з вугілля, що менше, ніж 8,8% роком раніше та найнижчий місячний рівень за всю історію спостережень.

Німеччина та Польща, на які разом припадає більшість споживання вугілля в ЄС, зазнали рекордно низьких показників. Німеччина виробляла лише 12,4% своєї електроенергії з вугілля, тоді як енергетичний баланс Польщі все ще містить значну його частку – 42,9% загалом.

Інші країни, включаючи Чехію (17,9%), Болгарію (16,7%) та Данію (3,3%), також досягли нових мінімумів.

Європейська комісія повідомляє, що майже дев'ять із десяти європейців підтримують дії ЄС щодо збільшення використання відновлюваної енергії. У багатьох країнах сонячні панелі на дахах, дешевші рахунки та незалежність від нестабільних ринків викопного палива також знаходять відгук у молодших та більш кліматично обізнаних споживачів.

Дослідження показують, що схеми громадської енергетики, що пропонують знижки, спільну власність або створення робочих місць на місцях, отримують постійну підтримку європейських жителів. Проекти, які залучають громади на ранній стадії та отримують спільні фінансові вигоди, також мають більше шансів на успіх у довгостроковій перспективі.

Через блекаути у 2024 році український ринок встановлення СЕС вибухнув

Масовані обстріли та постійні відключення електроенергії змусили українців серйозно задуматися над альтернативними джерелами енергії. У результаті попит на встановлення сонячних електростанцій в Україні суттєво виріс, а кількість компаній, що надають такі послуги виросла в кілька разів.

Спираючись на непрямі дані експерти зауважують, що торік в Україні було встановлено СЕС сумарною потужністю понад 800 МВт, а загальна капіталомісткість ринку у 2024 році склала близько $320 млн. При цьому середня маржинальність бізнесу зі встановлення СЕС на українському ринку складає орієнтовно 10-15%. Таким чином якщо компанії YASNO вдасться наростити свою частку на ринку до 10%, її виторг від цього виду діяльності за умови збереження попиту на рівні минулорічного може скласти $32 млн.