ЕС готовится к энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке: какие меры рассматривают

Европейский союз готовится к длительному энергетическому шоку из-за войны войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен в комментарии Financial Times.

"Это будет длительный кризис... цены на энергоносители будут выше еще очень долго", – сказал он.

Еврокомиссар добавил, что в ближайшие недели ожидается ухудшение ситуации.

"Наша оценка состоит в том, что ситуация будет продолжительной, и страны должны убедиться, что у них есть все необходимое", — подчеркнул Йоргенсен.

Он подчеркнул, что хотя ЕС "еще не находится в кризисе безопасности поставок", Брюссель разрабатывает планы по преодолению "структурных, долгосрочных последствий" конфликта.

Это включает "подготовку к худшим сценариям", даже если ЕС "еще не готов" к внедрению нормирования критических продуктов, таких как авиационное топливо или дизель.

"Лучше быть готовым, чем жалеть", - убежден Йоргенсен.

На вопрос о возможности ослабления правил авиационного топлива для больших импортов из США или о разрешении большего смешивания этанола с автомобильным горючим Йоргенсен ответил: "Мы еще не достигли того, чтобы изменять или устранять любые наши текущие правила".

Еврокомиссар отметил, что рассматриваются все возможности: "И очевидно: чем серьезнее становится ситуация, тем больше нам придется рассматривать законодательные инструменты".

Йоргенсен также не исключает высвобождения стратегических энергетических резервов, если ситуация станет более критичной.

В прошлом месяце страны ЕС уже провели самое большое в истории высвобождение стратегических нефтяных резервов, пытаясь обуздать стремительный рост цен.

Йоргенсен подчеркнул, что изменений в законодательство ЕС по прекращению импорта российского сжиженного природного газа в этом году не будет. Он отметил, что полагаться на США и других партнеров для дополнительных поставок приемлемо, поскольку они работают на "свободном рынке".

Напомним, Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля.

Заметим, скачок цен на энергоносители, вызванный войной между США и Израилем против Ирана, ставит европейские правительства под давление по поддержке домохозяйств и бизнеса.

Франция, Греция и Польша уже ввели ограничения на цены на топливо.

А в Германии усиливают регулирование топливного рынка: АЗС разрешат повышать цены на топливо не более одного раза в сутки