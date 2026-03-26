Германия ограничивает повышение цен на топливо до одного раза в сутки

Германия ограничивает повышение цен на топливо до одного раза в сутки / Depositphotos

В Германии усиливают регулирование топливного рынка: автозаправочным станциям позволят повышать цены на топливо не более одного раза в сутки, в то время как снижать их можно будет в любой момент.

Соответствующий законопроект одобрила нижняя палата парламента страны на фоне резкого роста цен на энергоносители после обострения конфликта с Ираном. Документ предусматривает, что повышение стоимости горючего возможно только ежедневно — в 12:00 по местному времени, а за нарушение установленных правил АЗС грозят штрафы до 100 тыс. евро.

Кроме того, закон ужесточает антимонопольные требования для повышения прозрачности ценообразования на рынке горючего. Новые меры являются частью более широкой политики сдерживания инфляции, усилившейся на фоне геополитической напряженности и скачки стоимости энергоресурсов.

Решение поддержали в правительстве во главе с канцлером Фридрих Мерц, а сам пакет изменений должен вступить в силу в начале апреля после завершения всех процедур принятия. Предполагается, что нормы будут действовать не менее года с последующим пересмотром их эффективности.

На фоне удорожания нефти цены на горючее в Германии с конца февраля превышают 2 евро за литр, а экономисты ожидают ускорения инфляции в 2026 году ближе к 3%.

Заметим, в результате на Ближнем Востоке в Европе цены на топливо взлетели вдвое больше, чем в Украине. Например, цены на ГП в Германии выросли на 9,54 грн/л, в Великобритании на 8,53 грн/л, в Польше на 7,42 грн/л, в то время как в Украине на 5,57 грн/л.

Автор:
Татьяна Гойденко