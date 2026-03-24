Энергетический кризис близок: Европу предупредили о дефиците топлива уже в апреле

Глава Shell Ваэль Саван заявил, что Европа может столкнуться с дефицитом энергоресурсов уже в следующем месяце, если последствия конфликта на Ближнем Востоке продолжат влияние на поставки топлива. Компания советуется с правительствами по хранению и закупкам, чтобы избежать кризиса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

По его словам, стабильное энергоснабжение является ключевым элементом национальной безопасности. Без энергетической безопасности невозможно гарантировать национальную. Компания проводит консультации с правительствами о возможных решениях кризиса, включая хранение топлива и закупки.

Продолжающийся четвертую неделю конфликт на Ближнем Востоке уже привел к перебоям в поставках авиационного горючего. Следующими могут стать дизель и бензин, особенно с приближающимся сезоном активных поездок в Северном полушарии. Важные энергетические объекты пострадали, а судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут для около 20% мировой нефти и сжиженного газа практически остановилось.

"Сначала дефицит испытали регионы Южной Азии, затем Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. С приближением апреля к этому может присоединиться и Европа", - сказал Саван на конференции CERAWeek в Хьюстоне, Техас.

Министр экономики Германии Катрина Райхе также предупредила, что в случае продолжительного конфликта дефицит энергоресурсов в Европе может произойти в конце апреля или мае.

Напомним, кризис поставок нефти и газа из-за перекрытия Ормузского пролива и удар по иранскому месторождению Южный Парс изменили конъюнктуру украинского рынка LPG (сжиженный нефтяной газ). Из - за напряженной ситуации на границах и в портах объемы поставок газа падают .