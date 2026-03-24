Єнергетична криза близько: Європу попередили про дефіцит палива вже у квітні

Енергетична безпека Європи під загрозою / Depositphotos

Голова Shell Ваель Саван заявив, що Європа може зіткнутися з дефіцитом енергоресурсів вже наступного місяця, якщо наслідки конфлікту на Близькому Сході продовжать впливати на постачання палива. Компанія радиться з урядами щодо зберігання та закупівель, щоб уникнути кризи.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Енергетична криза

За його словами, стабільне енергопостачання є ключовим елементом національної безпеки. Без енергетичної безпеки неможливо гарантувати національну. Компанія проводить консультації з урядами щодо можливих рішень кризи, включно зі зберіганням палива та закупівлями.

Конфлікт на Близькому Сході, що триває четвертий тиждень, вже призвів до перебоїв у постачанні авіаційного пального. Наступними можуть стати дизель та бензин, особливо з наближенням сезону активних поїздок у Північній півкулі. Важливі енергетичні об’єкти постраждали, а судноплавство через Ормузьку протоку, ключовий маршрут для близько 20 % світової нафти та зрідженого газу, практично зупинилося.

"Спершу дефіцит відчули регіони Південної Азії, потім Південно-Східної та Північно-Східної Азії. З наближенням квітня до цього може долучитися і Європа", — сказав Саван на конференції CERAWeek у Х’юстоні, Техас.

Міністр економіки Німеччини Катріна Райхе також попередила, що у разі тривалого конфлікту дефіцит енергоресурсів у Європі може статися наприкінці квітня або у травні.

Нагадаэмо, криза постачань нафти і газу через перекриття Ормузької протоки та удар по іранському родовищу Південний Парс змінили кон'юнктуру українського ринку LPG (скраплений нафтовий газ).  Через напружену ситуацію на кордонах та в портах обсяги постачань газу падають.

Автор:
Ольга Опенько