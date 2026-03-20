Імпорт автогазу під тиском: Україна може зіткнутися з суттєвою нестачею LPG

Криза постачань нафти і газу через перекриття Ормузької протоки та удар по іранському родовищу Південний Парс змінили кон'юнктуру українського ринку LPG (скраплений нафтовий газ). Середня ціна в гурті сягнула 79 190 грн/т. Через напружену ситуацію на кордонах та в портах обсяги постачань газу падають.

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Ситуація на внутрішньому ринку

Цінова ситуація на внутрішньому ринку демонструє стабільне зростання. За тиждень з 12 до 19 березня середні гуртові ціни в Україні піднялися на 4 090 грн за тонну і досягли позначки 79 190 грн/т. Останні торги підтверджують цей тренд, адже на аукціоні УЕБ 18 березня вартість пального склала 77 003 грн/т. При цьому торги компаній "ГЕО Альянс" та "Системойлінженерінг" завершилися ще вищими показниками у межах 78 400–78 600 грн/т.

Логістика та імпорт також залишаються у зоні ризику через напружену ситуацію на сухопутних і морських кордонах. На західному кордоні за період з 9 по 15 березня обсяг газу, що зайшов у країну, склав лише 2,2 тис. т, хоча ще у лютому цей показник тримався на рівні 3,2 тис. т щотижня. Наразі вартість польського ресурсу на кордоні стартує від 80 350 грн/т, і передумов для зниження ціни немає.

Ситуація у морських портах не менш складна, оскільки до кінця березня очікується недоотримання близько 10 тис. т запланованого газу. Постачальники з Румунії, зокрема оператор Interport Gaz, поки не надають чіткої інформації щодо термінів поставок та фінальної вартості пального. Це створює додатковий тиск на внутрішню пропозицію та змушує трейдерів шукати альтернативні шляхи постачання.

Світовий ринок

Світовий ринок також реагує на глобальні виклики зростанням котирувань. Вартість пропану у північно-західній Європі вже піднялася до $923 за тонну. Великі партії пального наразі переорієнтовуються на азійський ринок, де покупці пропонують вигідніші умови та вищі ціни, що ще більше обмежує доступний ресурс для європейських та українських споживачів.

Що кажуть імпортери?

Імпортери зазначають, що в сусідніх країнах ресурс стає дефіцитним. "У Литві газу не знайдеш. По Латвії поки цін не чув, але дешевше там точно не буде. Минулого тижня націнки були +€190-220/т", — заявив один із гравців ринку.

Попри наявність старих запасів, трейдери побоюються майбутніх періодів. "Газ привезти можна, але як його продати?! І хто знає, що буде за тиждень, може, завтра нафта повернеться на $65", — розповіли в одній із великих компаній-імпортерів на заході країни.

У свою чергу представник постачальника морем додає: "Ми дуже намагаємося максимально виконати плани для березня, але вже точно бачимо, що суто технічно все заплановане не встигнемо".

Прогнози експертів

Голова GT Group Владислав Колодяжний прогнозує подальше зростання вартості ресурсу: "Ринок показав свій новий рівень. Brent $110+, LPG $900+ ARA, $1 050 на кордоні. Чекаємо 85 000 грн/т незабаром в Україні".

На думку експертів, структурний дефіцит саме газової сировини може загальмувати зниження цін навіть у разі падіння вартості нафти. Дефіцит на українському ринку може почати проявлятися вже найближчими тижнями через низькі темпи імпорту.

Нагадаємо, на внутрішніх аукціонах 11 березня зафіксовано різке зростання вартості скрапленого газу (LPG). Ціна окремих лотів піднялася до 80 700 грн/т. Більшість угод укладалася в діапазоні 75 000–77 000 грн/т, хоча початкові ціни становили 64 782–66 536 грн/т.