Стрибок до понад 80 000 грн за тонну: що відбувається з вартістю LPG на ринку України

На аукціоні компанії "Системойлінженерінг", який відбувся 9 березня, вартість скрапленого газу (LPG) зафіксована на позначці 80 700 грн/т. Цей показник на 14 200 грн/т перевищує початкову ціну та рівень попередніх торгів, що проходили 4 березня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Незважаючи на невеликий обсяг реалізованого ресурсу (90 т), такий ціновий індикатор відображає актуальні умови на ринку. За даними операторів, вартість газу на західному кордоні України вже становить близько $1 050/т, що дорівнює 77 815 грн/т.

Аналогічна розрахункова вартість спостерігається і при поставках із Середземного моря. "Фізично контрактування немає – всі чекають розвитку подій, тому навіть на наявні обсяги ціни не сформовані, пропозицій нема", — розповів один з київських трейдерів.

Окрім вартості самого ресурсу, суттєво зросли витрати на логістику. За транспортування газу перевізники наразі беруть 60–65 грн/км, тоді як раніше ціна становила 45–47 грн/км. Основним орієнтиром для ринку залишаються щотижневі торги "Укрнафти" та "Укргазвидобування" на Українській енергетичній біржі.

Побоювання операторів щодо можливого скорочення пропозиції від внутрішніх виробників створюють додатковий ажіотаж. У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що при гуртовій ціні 80 000 грн/т вартість автогазу на заправках може сягнути 49–50 грн/л.

Світові ринки також демонструють стабільне зростання. Станом на 6 березня ціни на пропан у північно-західній Європі зросли до $757,5/т, а на бутан — до $658/т. Порівняно з кінцем лютого котирування пропану додали понад $204/т, а бутану — понад $150/т. У портах Туреччини премія до котирувань Sonatrach також зросла і наразі становить $250/т.

Нагадаємо, протягом 2–3 березня середня вартість світлих нафтопродуктів в Україні зросла приблизно на 2 грн/л, перевищивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав до 39,05 грн/л, а дизельне пальне – до 65,02 грн/л.