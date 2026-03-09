Запланована подія 2

Прыжок до 80 000 грн за тонну: что происходит со стоимостью LPG на рынке Украины

АЗС, колонка
В Украине дорожает LPG / Freepik

На состоявшемся 9 марта аукционе компании "Системойлинженеринг" стоимость сжиженного газа (LPG) зафиксирована на отметке 80 700 грн/т. Этот показатель на 14 200 грн/т превышает начальную цену и уровень предыдущих торгов, проходивших 4 марта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Несмотря на небольшой объем реализуемого ресурса (90 т), такой ценовой индикатор отражает актуальные условия на рынке. По данным операторов, стоимость газа на западной границе Украины уже составляет около $1 050/т, что составляет 77 815 грн/т.

Аналогичная расчетная стоимость наблюдается и при поставках из Средиземного моря. "Физически контрактирования нет - все ждут развития событий, поэтому даже на имеющиеся объемы цены не сформированы, предложений нет" , - рассказал один из киевских трейдеров.

Кроме стоимости самого ресурса существенно выросли расходы на логистику. За транспортировку газа перевозчики берут 60–65 грн/км, тогда как раньше цена составляла 45–47 грн/км. Основным ориентиром для рынка остаются еженедельные торги "Укрнафты" и "Укргаздобыча" на Украинской энергетической бирже.

Опасения операторов по поводу возможного сокращения предложения от внутренних производителей создают дополнительный ажиотаж. В Консалтинговой группе А-95 считают, что при оптовой цене 80 000 грн/т стоимость автогаза на заправках может достичь 49–50 грн/л.

Мировые рынки также показывают стабильный рост. На 6 марта цены на пропан в северо-западной Европе выросли до $757,5/т, а на бутан — до $658/т. По сравнению с концом февраля котировки пропана прибавили более $204/т, а бутана — более $150/т. В портах Турции премия к котировкам Sonatrach также выросла и составляет $250/т.

Напомним, в течение 2-3 марта средняя стоимость светлых нефтепродуктов в Украине выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.

Автор:
Татьяна Ковальчук